חייל בצבא ארצות הברית נעצר והואשם לאחר שתכנן לבצע טבח המוני בבית כנסת באמצעות נשק חם וציוד מיגון צבאי | אזרח עירני דיווח ל-FBI על מסרים קיצוניים שהפיץ ברשת, שם תועד בהקלטות מזעזעות כשהוא מצהיר כי רצח יהודים הוא "מטרת חייו" | החקירה העלתה כי תכנן לפשוט על בית כנסת עם סיום פריסתו המבצעית כשהוא חמוש ברובה סער ומחסניות רבות (חדשות, בעולם)
נשיא המדינה הרצוג פתח את ביקורו באוסטרליה בטקס זיכרון בזירת הטבח הנוראי בחוף בונדי: "הטרוריסטים הנתעבים הללו כיוונו באופן מדויק כדי לפגוע באחיותינו ואחינו היקרים - יהודי אוסטרליה, אך הייתה זו גם מתקפה כנגד כלל האוסטרלים" (בעולם)
ככל שחולפים הימים, ולמרות מסך ההחשכה האינטרנטי שהפעיל המשטר בטהרן, היקף הזוועות שהתרחש באיראן ממשיך להתברר |בזמן שטראמפ מתלבט או מתכונן למתקפה על משטר הטרור העומד בראש המדינה מזה 1979, תיאורי הזוועה ממשיכים לזרום ממדינת הטרור השיעית | חטיפת גופות, אחסון במקררי פירות וקברי אחים - כך מסתירה איראן את מספרי ההרוגים (חדשות)
בימים האחרונים, למרות שהמשטר טרם החזיר את חיבור האינטרנט במדינה החשוכה בעולם, איכשהוא המידע חוזר לזרום | מידי יום מתבררים ממדי הטבח הגדול בהיסטוריה של איראן, טבח שמחייב לפעול | אם עד עכשיו היה ספק - כעת זה ברור: לארה"ב לא נותרה שום ברירה (דעה)
משפחות הרוגים מהטבח באיראן הבאות לאסוף את יקיריהן נתקלות בהשפלות וקללות, כך לפי דיווח ב'איראן אינטרנשיונל' | בשבוע שעבר דווח כי המשטר דורש תשלום כספי על הקליעים ש"בוזבזו" עבור כל הרוג | המשטר צפוי לדרוש עונש מוות עבור העצורים (חדשות, בעולם)
למרות ההחשכה של המשטר וניתוקי האינטרנט, לא מעט עדויות על הזוועות המתרחשות באיראן הצליחו לזרום אל העולם החופשי | מעבר להרי החושך, מתקיים בימים אלו הטבח השיטתי הגדול ביותר שהכירה איראן המודרנית, כאשר אסלאמיסטים מכים ורוצחים בבני עמם ללא רחם | בכתבה הבאה תקראו את העדויות מתוך התופת, בדיוק מה שהמשטר לא היה רוצה שתקראו (מגזין כיכר)
האינטרנט באיראן מנותק כבר יותר מ-90 שעות, ובחסות הערפל התקשרתי, כוחות המשטר טובחים במוחים ללא רחם | עד ראייה מעריך כי למעלה מ-10,000 בני אדם נהרגו עד כה | לדבריו, גופות מונחות בערימות "כמו שקי אורז" | מקורות באיראן מספרים כי "המצב כאן גרוע, יורים עלינו כדורים חיים. זה אזור מלחמה, הרחובות מלאים בדם, הם לוקחים גופות במשאיות" (חדשות)
רבה הראשי של איראן, הרב יהודה גראמי, בגינוי חריף לפיגוע הרצחני במסיבת החנוכה בסידני: "כל פגיעה, הסתה לשנאה ואלימות נגד אנשים - ללא קשר לדתם, מוצאם או לאומם - סותרים את הערכים האנושיים והמוסריים" | המכתב המלא (בעולם)
אב ובנו ביצעו את הפיגוע הרצחני במסיבת חנוכה בסידני | הבן היה תחת מעקב ASIO, ארגון השב"כ המקומי, למעלה משש שנים | צוות החקירה סבורשהאב ובנו נשבעו אמונים לארגון הטרור דאע"ש לפני שביצעו את הטבח לאחר שדגל דאע"ש נמצא ברכבם (בעולם)
האנטישמיות באוסטרליה הרימה ראש במהלך השנתיים האחרונות, אך המדינה לא עשתה הרבה מלבד להודיע על הכרה במדינה פלסטינית, כעת, אחרי הטבח הנורא, נשיא המדינה הרצוג קרא בדבריו למדינה להתעשת | צפו (חדשות העולם היהודי)
עדויות נוראיות התפרסמו אמש ברשת BBC לאחר הטבח בעיר אל-פאשר שנכבשה על ידי כוחות המורדים בסודן | זוהי העיר האחרונה באזור דארפור שנפלה מידי השלטונות לכוחות ה-RSF האכזריים | הטבח, הביזה - והירי "בכל מי שזז" (בעולם)
טבח מתרחש בימים אלו בעיר אל פאשר שבסודן לאחר שכוחות ה-RSF הצליחו לכבוש את העיר בתום מצור שנמשך כשנה וחצי | צילומי לוויין חשפו זוועות בלתי ניתנות לתיאור | ההערכה היא כי אלפי אזרחים מוצאים להורג על ידי המיליציה, ואין מושיע (בעולם)