בעקבות הזכרת הכיור בפרשה, נעסוק בחלק מהלכות נטילת ידיים לסעודה, ובשאלה האם מותר ליטול את הידיים באמצעות פתיחה של הברז, ובטבילת הידיים במעיין. כפי שנראה, כדי לענות על שאלות אלו, יש לעיין בצורך בכלי לנטילה לצורך סעודה, והאם יש צורך בכח האדם בנטילה (פרשת השבוע)
מנהגים וסגולות רבות נאמרו על יום הכיפורים ועל ערבו של יום, אספנו מעט לפניכם. אם מנהג הוא - אפשר יהיה לאמצו. אם סגולה - ניתן לקיימה ולצפות שתפעל פעולתה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת | למה מכים על לב? מה טעם נתן החת"ס לאמירת הווידוי בניגון ולמה נקרא הוא בכתוב "יום הכיפורים" ולא כיפור ביחיד? | וּמִתְנַהֵג בַּחֲסִידוּת (יהדות)
ערב יום הכיפורים, 'כיכר השבת' במשדר מיוחד - "לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ" | הגאון רבי גדעון בן משה - ראב"ד ירושלים, והמקובל הרב יצחק בצרי - נכדו של הבן איש חי, משוחחים עם יוסי עבדו על היום הקדוש ביותר בשנה | הדרכה מעשית, הלכות, סגולות והסודות הרוחניים של יום כיפור | מהי הכוונה הפשוטה שכולם יכולים לעשות ב'כל נדרי', עת רצון יוצאת דופן ואיזו בקשה אחת בשעת 'נעילה' עשויה לשנות לכם את כל השנה? • צפו (יום הכיפורים)