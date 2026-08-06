'כיכר השבת' בפרק הדרכה קריטי במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל קו החוף למפגש מציל חיים עם יהודה פרנקל ואנשי מגן דוד אדום • ניפוץ המיתוס המסוכן של לחיצות על הבטן, הדרך הנכונה לזהות חוסר נשימה ב-5 שניות, ואיך כל אחד מאיתנו יכול להפעיל דפיברילטור ולהציל חיים עוד לפני הגעת הניידת • "אל תפחדו, אתם הידיים והלב שמזרימים דם למוח!" • צפו (פרוייקט 0)
'כיכר השבת' עם פרק אנשי הים במיזם הלאומי 'פרוייקט 0' • משה מנס יצא אל קו המים לפגוש את המצילים הוותיקים ואת המומחים בחוף • מסקירת הבורות והחול הרטוב בשחר, דרך אשליית "הפינה השקטה" ועד שעת השין שבה חובה לצאת מהמים • "לא מספיק לחשוב שאתה יודע לשחות - צריך לדעת!" • צפו (פרויקט 0)
הוא אינו גל גלוי, אינו סערה, ואינו מערבולת שנראית מעל פני השטח • זרם הפריצה הוא הגורם ל-90% ממקרי הטביעה בחופי ישראל • ממונולוג האמונה והכאב של הרב שלמה שפיגל, דרך עדות מפקד השיטור הימי, ועד המדריך המעשי של צוללני זק"א: איך מזהים את המלכודת מהחוף, ואיך שורדים ברגע האמת?
חנה מלכה צוויג ע"ה בת ה-21 ואחיה יוסף יהודה צוויג ז"ל בן ה-18, נכדיו של ראש ישיבת "תלמודיק יוניברסיטי" במיאמי הרב יוחנן צוויג, נפטרו בבית החולים לאחר שהסירה בה שטו במהלך חופשה משפחתית התהפכה במימי אגם מישיגן | דיין האמת (בעולם)
הפרק השני במיזם הלאומי "פרוייקט 0" של 'כיכר השבת' • משה מנס, בעצמו צוללן חילוץ ביחידה, ירד אל קו המים למפגש אמיץ וגלוי לב עם סגן מפקד יחידת מצולה של זק"א ת"א, דרור גילת • מלכודות המים המתוקים בנחלים, היריעות החלקלקות במאגרים, הפיזיקה של הזרם החוזר ונס ההצלה המטורף בנחל הירקון הגועש • "השלטים נכתבו בדם! אין מציל - אין כניסה למים!" • צפו (חרדים)
אתר 'כיכר השבת' מציג את הפרק המעשי הראשון במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל ספינת החילוץ של השיטור הימי במחוז מרכז, לשיחה עם המפקדים על הפיזיקה האכזרית של הים • המלכודת השקטה - "זרם הפריצה", הסכנה של מזרני הים ברוח מזרחית, והתחנונים של המפקד לבני הישיבות: "הנחיות הבטיחות נכתבו בדם - אם אין מציל, אל תיגעו במים!" • צפו עכשיו (חרדים)
ביום האבל על חורבן הבית, 'כיכר השבת' משיק את "פרוייקט 0" - המיזם הלאומי לאפס אסונות בבין הזמנים • בשיחה מטלטלת, פוגש משה מנס - שהשתתף כצוללן בחיפושים המורטים - את הרב שלמה שפיגל, ראש הישיבה שאיבד את שני בניו בחוף בנתניה • על שבת הגיהנום, האמונה שלא נשברה, והזעקה הנוקבת להורים ולבחורי הישיבות: "אל תהיו חכמים יותר מחוקי הבטיחות" • צפו (חרדים)