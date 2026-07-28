לא עוד ניחושים בטבע: חברת סברובסקי הציגה את AX Visio, המשקפת החכמה הראשונה בעולם עם בינה מלאכותית מובנית | היא מזהה יותר מ-9,000 מיני ציפורים ובעלי חיים בזמן אמת, מצלמת תמונות וסרטונים, ואף יכולה להוביל חברים בדיוק אל המקום שבו אותר בעל החיים | המחיר? יותר מ-4,500 אירו (טכנולוגיה)
בלב צוקי הגיר של קאפרי מסתתר עולם בו הים מקרין אור כחול-ניאון עז כל כך שהוא נראה כמעט מלאכותי | מהבריכה המלכותית והסודית של הקיסר טיבריוס ועד לאמונות טפלות על מפלצות ים ומכשפות, זה הסוד שמאחורי המערה המסתורית שלא מפסיקה להדהים את העולם (חדשות בעולם)
הם מריחים כמו בשר רקוב, נראים כמו קוף, שותים חיים משורשי צמחים אחרים, אוספים גללים של יונקים קטנים או חונקים עצים שלמים במשך עשרות שנים | זוהי רשימת הצמחים המוזרים שמזכירה שהעולם הבוטני רחוק מלהיות שקט, ירוק ותמים: מאחורי העלים, הפרחים והגזעים מסתתרת מעבדה נועזת, אכזרית ולעיתים כמעט בלתי נתפסת (בעולם)
שמי מערב ג'אווה שבאינדונזיה הפכו לאחרונה לקנבס צבעוני ומרהיב ביופיו, שעורר התרגשות עצומה בקרב התושבים | תופעה אופטית נדירה הידועה כ"ענני קשת" כבשה את הרשתות החברתיות והותירה אלפי צופים נדהמים אל מול מראה שמיימי בלתי נתפס (חדשות בעולם)
טכנולוגיית מעקב זעירה מאפשרת למדענים לעקוב בזמן אמת אחר מסעם האביבי של המונרכים אל הצפון, בעזרת בלוטות' מהטלפונים של נהגים ואזרחים, ומספקת הצצה חסרת תקדים לדפוסי הנדידה ולשינויי האקלים המשפיעים עליה (בעולם)
לאחר כמעט שני עשורים של מחקר ושימור בינלאומי - חוקרים החזירו עשרות צבים ענקיים לאי הגלפגוס פלוריאנה, שנכחדו ממנו במאה ה־19 | הפרויקט האדיר משלב נתוני לווין של נאס״א, גנטיקה עתיקה ותמיכה קהילתית מקומית - בניסיון להשיב את המערכת האקולוגית לקדמותה (בעולם)
מחקר חדש חושף כי הזיפים שעל חדק הפיל אינם סתם שערות - אלא מערכת חישה מתוחכמת בעלת מבנה ייחודי לחלוטין בעולם החי | החוקרים מצאו כי המבנה ההנדסי של כל זיף מאפשר לפילים לחוש ולבצע פעולות עדינות במיוחד, ומציע השראה מפתיעה לעולם הרובוטיקה והחישה הביו-מכאנית (טכנולוגיה)