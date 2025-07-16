ועדת הכלכלה אישרה היום, כי בעוד 13 חודשים יחלו להתווסף אזהרות גרפיות המתארות את נזקי העישון על כלל חפיסות מוצרי הטבק | משרד הבריאות בדיון: "ישראל תהיה המדינה השנייה אחרי דרום קוראיה, שתחייב אזהרה גרפית על סיגריות אלקטרוניות (כנסת)
למה חברות הטבק מפרסמות יותר לציבור החרדי? • מה ההבדלים בין סיגריה רגילה, עישון באידוי ואלקטרונית? • למה אנשים מעשנים, עד כמה זה מסוכן, למה קשה לעצור ומה הדבר הנכון להגיד לאדם שמעשן? • ד"ר יעל בר זאב - רופאה מומחית לבריאות הציבור ויועצת לגמילה מעישון בריאיון מיוחד • צפו (הכלכלית)