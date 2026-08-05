אלפי תושבי טבריה התכנסו השבוע לכינוס אדיר נגד פגעי הטכנולוגיה וקדושת העיר • חבר המועצת הגאון רבי ראובן אלבז התייחס לסערת חוף הטרפז, והמשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הזעיר ממשל הנחש • בסיום המעמד קיבלו האלפים עול מלכות שמיים • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מסכם (חרדים)
כמנהגו בקודש הבדיל האדמו"ר מאמשינוב ביום שני לפנות בוקר, ומיד שם פעמיו לציון זקנו האדמו"ר הרה"ק רבי שמעון שלום קאליש זצ"ל, הטמון בבית העלמין העתיק בטבריה • מאות חסידים נהרו מכל הארץ, עמדו בתפילה ועברו להזכיר שמות • המחזה הפלאי: האדמו"ר עמד שעות ארוכות בחום הכבד של 42 מעלות • הדיווח המלא מהמעמד המרומם (חסידים)
מאות תלמידי תלמוד תורה "תפארת טבריא", שיגעו ועמלו במהלך חודשי הקיץ בשינון מסכתות גמרא, חגגו את סיום המבצע במעמד מפואר | בשיאו של הערב הופיע בהדרו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שהעניק פרסים ותעודות הוקרה לתלמידים המצטיינים (חרדים)
מחלוקת הסערה סביב החופים הסמוכים לציונו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס מגיעה לשיא | הגאון רבי יוסף משדי יצא בקריאת קודש: "איסור על פי דין לעבור שם, אין ללכת לאתרי הבילוי באזור" | חבר מועצה בטבריה ל'כיכר השבת': הרב צודק במאה אחוז, "מי שמגיע – שלא ילך לכנרת בלי מגן עיניים" | המכתב המלא (חרדים)
סמוך לעלות השחר התעורר המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, וזיעה קרה עטפה אותו. סבו, רבי ישעיהו הלוי הורביץ - השל"ה הקדוש, התגלה אליו בחלום וביקש ממנו שיגאל את בית הכנסת שבנה בטבריה, השבוי בידיים נוצריות | אחרי קרוב לארבע שעות של סיורים בין המסדרונות האפלים של הכנסייה, נמצאו שרידי המקווה | ישראל שפירא חושף את הביקור המיסתורי בכנסייה הנוצרית (היסטוריה)
לקראת בין הזמנים: מכתב חסר תקדים של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך ובד"צ 'העדה החרדית' מטלטל את עיר הקודש טבריה • בעקבות חוף פרוץ שהוקם בציר המרכזי המוביל אל קבר רבי מאיר בעל הנס, קובע הגר"מ שטרנבוך איסור גורף: "לא לעבור בדרך זו, המקום כולו בחזקת סכנה" • המכתב המלא (חדשות, חרדים)
המונים פקדו השבוע את קברו של הרה"ק רבי נחמן מהורדנקא ביומא דהילולא קדישא בעיה"ק טבריה | הצלם יהודה וייס עשה פעמיו מהעיר יבניאל ומגיש גלריה מהשעה ששהה ליד הציון הקדוש, החל מהתפילות הנרגשות, ועד להדלקת מדורת אש על ידי מקומיים לקול שירת "ואמרתם כה לחי" (חסידים)
לרגל הילולת אביו, הגה"צ רבי משה וואלפסון זצ"ל, אב"ד אמונת ישראל, ערך בנו, הגאון רבי אברהם יצחק וואלפסון, אב"ד הקהילה במונסי, סעודת הילולא בעיה"ק טבריה, לאחר שפקד את ציונו הק' של אביו זצ"ל, הטמון בבית העלמין העתיק בעיר (חסידים)
מחזה מרגש במסיבת החומש של ילדי קריית צאנז בטבריה, שנערכה בראשות רב הקהילה הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם • במהלך המעמד הציגו ילדי החמד בלייב את עבודת הכהנים והלוויים בבית המקדש, מהקרבת הקורבנות ועד שירת הדוכן, וסיימו בריקוד סוער על כתפי האבות • משה גולדשטיין השתתף במעמד ומגיש גלריה (חסידים)
בתוך 24 שעות התארגן "ערב חיזוק" בטבריה, לרפואתו של המקובל הצדיק רבי דב קוק, המאושפז בבית החולים | למעלה מ-2,000 משתתפים נענו ובאו לעצרת שנערכה בראשותו של מזכה הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ובהשתתפות בנו הרב יוסי קוק ומקורבו הרב יקותיאל אוהב ציון | "יש לכם נביא בעיר", אמר הרב יגאל כהן וההמונים נשאו תפילה נרגשת לרפואתו השלימה של הרב | צפו בתיעוד (חרדים)
תקדים בחצר חסידות דושינסקיא: עשרות לומדים שסיימו את מסכת חגיגה אמרו יחד את הקדיש, וזאת לאור פסק הלכה מיוחד של האדמו"ר במעמד אדיר שנערך בטבריה • צפו בתיעוד מרגעי ההוד עם ילדי התשב"ר שעטו כתרים, הריקוד הסוער של הרבי עם הקהל והמתנה המפוארת שקיבלו האברכים המצטיינים (חסידים)
מחזה מלא בחן יהודי נצפה השבוע בעיר הקודש צפת, כאשר עשרות הורים נרגשים מחסידות 'תולדות אהרן' נצפו נושאים על ידיהם את ילדיהם בני השלוש כשהם עטופים בטליתות מעיר הקודש טבריה ועד לבית הכנסת העתיק בעיר המקובלים צפת | צפו בתיעוד מהאירוע המרגש (חסידים)