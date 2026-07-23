תושבים באיראן קוראים בשיחה עם רשת חדשות ישראלית לפעולה נחרצת להפלת המשטר בצל חילופי המהלומות עם ארצות הברית | האזרחים האיראנים מביעים חשש ממלחמת התשה, מעצרים והרס תשתיות חיוניות | מהראיונות הקצרים עולה ביקורת חריפה על ההנהגה בטהראן והתעלמותה ממצוקות העם (חדשות)
סנקציות, כספים מוקפאים, אורניום מועשר ומצר הורמוז • מאז המהפכה האיסלאמית ב-1979 ניצבת איראן בפני סנקציות כלכליות מצד ארצות הברית והעולם המערבי, כדי להבין מה ארה"ב תרוויח, יש ללמוד את המושגים המרכזיים שעומדים על הפרק בשיחות בין וושינגטון לטהראן | המדריך המלא להבנת ההסכם (בעולם)
בתיעוד לא שגרתי ונועז פורסם ביממה האחרונה בעמוד של משרד החוץ בפרסית, בו נראה תליית דגל ישראל בלב הבירה האיראנית | על פי הנכתב, מדובר בצעירה איראנית שהדביקה אתמול דגל ישראל על 'כיכר פלסטין' בטהרן, והכריזה שזו מעתה "כיכר ישראל" | את הסרטון היא בחרה לשלוח לעמוד של משרד החוץ הישראלי בפרסית | צפו בתיעוד (העולם הערבי)
בצל האיומים על מדינת ישראל מצאצאי זרע עמלק, תיעוד מרהיב מהשמחה של ילדי הקהילה היהודית באיראן, בראשות רבה הראשי הרב יהודה גראמי, אשר חוגגים בימים אלו את חג הפורים באווירה שמחה מתוך שירה וריקודים בבית הכנסת אברישמי | יש לציין שהילדים האלו הכי קרובים לקברי מרדכי ואסתר הטמונים במדינה שם (חרדים)
לפי הפרסומים הזרים ב"ג'ואיש כרוניקל" הבריטי-יהודי, רשת סוכנים שקיבלה סכום כספי על סך כולל של 6 ספרות ניהלה את מבצע החיסול | קבוצה אחת הניחה את המטען, קבוצה אחרת תצפתה | כשהאור בחדרו של הניה - כבה, ניתן האות והמטען הופעל מרחוק (בעולם)
למרות טענותיה הרשמיות של איראן - הדיווחים במדינה מצביעים על כך שפעולת החיסול הנועזת באישון ליל בלב טהראן - יצאה משטחה הריבוני של איראן | זו לא הפעם הראשונה שמתבצעים פעולות המיוחסות לישראל מתוך איראן | באיראן מתחייבים: "נגבה מחיר" (בעולם)