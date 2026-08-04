בכלי התקשורת המובילים במוסקבה מנתחים את הצעדים האחרונים של הבית הלבן במזרח התיכון ומזהירים מפני הסלמה חסרת תקדים, תוך שהם מציגים פרשנות של עימות המוחות האסטרטגי והרגיש בין וושינגטון לבין טהרן בתקופה גורלית זו (בעולם)
בעקבות גל החיסולים של בכירי השלטון בתימן והאימה מחדירה מודיעינית ישראלית ואמריקאית, הנהגת החות'ים נוטשת את המשרדים, יורדת למחילות חשאיות, אוסרת שימוש מוחלט בטלפונים סלולריים ופותחת במסע ציד אגרסיבי אחר מרגלים החשודים בהעברת מידע (בעולם)
איראן על סף פיצוץ: המנהיג העליון החדש משביע את העם לנקמת דמים ומפרסם "רשימת חיסול" שחורה הכוללת את בכירי ממשלת ישראל, הנשיא טראמפ וצמרת המערב. "הפושעים ייקחו את משאלתם לקבר", מאיים חמינאי הצעיר (בעולם)
בזמן שהתקשורת האיראנית מציגה המוני אדם ובכי תמרורים בטקסי ההלוויה של האייתוללה המחוסל עלי חמינאי, האמת הפוכה לחלוטין | מתחת למסכי העשן שהיא מפזרת, איראן פועלת מתוך מצוקה, במיוחד כששעון החול האמריקני של האירועים הלאומיים עומד להסתיים | זה מה שמתרחש מאחורי הקלעים (מגזין, העולם הערבי)
בונקר ענק בעומק המגיע ל-35 מטרים בלב טהרן נחשף על ידי העיתון האופוזיציוני איראן אינטרנשיונל | בניגוד לעמדה הרשמית של טהרן שהכחישה את דבר קיומו של המתחם, הכתבים הצליחו לשים את ידיהם על המפרט והתוכנית האדריכלית | כל זה לא הספיק לחמינאי להינצל, וחוסל מעל הקרקע בהפצצה ישראלית מדויקת לאחר חדירה לרשת המצלמות (חדשות)
ישראל שוקעת בבוץ הלבנוני, בעוד מגעים מדיניים מסוכנים בוושינגטון מותירים את הלוחמים ללא אופק | חשיפה מטלטלת על ההפקרה בקו החזית, התסכול של הדרג הצבאי, והמחיר הכבד שנשלם על הסכם כניעה שרק יחזק את ציר הרשע של איראן (פוליטי, מדיני)
סנקציות, כספים מוקפאים, אורניום מועשר ומצר הורמוז • מאז המהפכה האיסלאמית ב-1979 ניצבת איראן בפני סנקציות כלכליות מצד ארצות הברית והעולם המערבי, כדי להבין מה ארה"ב תרוויח, יש ללמוד את המושגים המרכזיים שעומדים על הפרק בשיחות בין וושינגטון לטהראן | המדריך המלא להבנת ההסכם (בעולם)
בעוד המזרח התיכון רותח מול המשבר במצר הורמוז, נחשף המנגנון המורכב של סיום סכסוכים בעידן המודרני - מחורבן אפשרי ועד למשא ומתן של ממשל טראמפ | אלו המודלים האסטרטגיים שקובעים מתי יונח הנשק ומתי המחיר הופך לכבד מדי | נטל ההכרעה על כתפי נשיא המעצמה (בעולם)
הכלכלה הדיגיטלית באיראן על סף קריסה: עסקים מקוונים מדווחים על צניחה של עד 50% במכירות וגלי פיטורים המוניים שמגיעים ל-60% מצוותי העובדים, וזאת בשל מגבלות אינטרנט קשות וחוסר בהירות שלטונית | המשבר הדיגיטלי מחריף את המצוקה הכללית ברחוב האיראני, כאשר המפוטרים נדחקים לעבודות דחק כמו שליחויות אופנועים בטהרן - שוק שגם הוא סובל ממיתון עמוק ומחוסר בהזמנות | הפרטים (חדשות)
חכם יונס חמאמי, אחד ממנהיגי הקהילה היהודית באיראן, הגיע לכיכר המהפכה בטהרן כדי להישבע אמונים למנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי. בראיון לסוכנות "מהר", לאחר פגיעה בבית כנסת, תקף חמאמי בחריפות את מדינת ישראל: "הציונות היא תנועה פוליטית המנצלת לרעה את שם היהדות" (חדשות בעולם)
מקורות בכירים חשפו ל-CNN, כי למרות הדיווחים על תסכול טראמפ, הפערים בין ארה"ב לאיראן אינם גדולים כפי שהם נראים • פעילות דיפלומטית אינטנסיבית מאחורי הקלעים מתמקדת במתווה מדורג | המתווכים מפעילים לחץ להסכם בימים הקרובים (בעולם)