ניתוח חדש חושף כי הנשיא דונלד טראמפ פרסם מאות פוסטים במהלך חודש אפריל, כאשר שליש מהם נכתבו בשעות הקטנות של הלילה | בזמן שטראמפ נצפה עוצם עיניים בישיבות רשמיות, מומחי שינה מזהירים מפני השלכות חוסר השינה על תפקודו (חדשות בעולם)
לקראת הפגישה בין ארדואן לבין נשיא איחוד האמירויות הערביות באבו דאבי שומרים על שתיקה ומשדרים "עסקים כרגיל"| אבל בגלל "פדיחה" דיגיטלית של אנקרה התגלה הסיבה האמיתית שמאחורי ביטול הביקור המפתיע (העולם הערבי)
המזרח התיכון עוצר את נשימתו: בזמן שהמתח בין ארה"ב לאיראן מגיע לנקודת רתיחה ודיבורים על "מלחמה כוללת" ממלאים את חלל האוויר, מתברר כי המכשול הגדול ביותר של הצבא החזק בעולם הוא לא רק מערכות ההגנה של האויב – אלא הפיד שלנו בטוויטר (חדשות בעולם)
הקרב בין מאסק לענקית התעופה ריינאר ממשיך להבעיר את הרשת | תחת הכותרת "מבצע האידיוטים הגדול", הציעה החברה 100,000 מושבים במחיר של 16.99 אירו בלבד, תוך שהיא עוקצת את המיליארדר ומזמינה את "כל האידיוטים ב-X" ליהנות מההפקר (חדשות בעולם)
מה שהתחיל כוויכוח טכני על התקנת אינטרנט במטוסים, הידרדר במהירות למלחמה חזיתית בין שניים מהמנהלים הבוטים והצבעוניים בעולם | כעת, אילון מאסק מעלה את ההימור ותוהה בקול רם: האם הגיע הזמן לקנות את החברה ו"להחזיר ריין לתפקיד המנכ"ל"? (חדשות בעולם)
אילון מאסק אישר עקרונית הגדלת תשלומים ליוצרי תוכן ב-X — עם יעד מוצהר לעקוף את יוטיוב בתגמול |המהלך, שנחשף בתגובה פומבית של מאסק, עשוי להצית מחדש את המאבק בין פלטפורמות הווידאו על יוצרי התוכן הבכירים (חדשות בעולם)
במהלך החודשים האחרונים, פעילות הבית הלבן והנשיא דונלד טראמפ ברשתות החברתיות חוותה שינוי מובהק | החשבונות הרשמיים החלו לשתף תוכן יוצא דופן, שכולל סרטונים ותמונות שהולכות הרחק מעבר למסגרת הרגילה של הודעות ממשלתיות | חלק מהסרטונים סיבכו את הבית הלבן מבחינה משפטית | אז מי עומד מאחורי השינוי, ואיך קשור לזה הנשיא לשעבר אובמה? (מעניין)
איל ההון אילון מאסק שיתף תגובה קיצונית, לאחר שהאיחוד האירופי הטיל קנס של 120 מיליון יורו על הרשת החברתית טוויטר שבבעלותו | הקנס ניתן בשל שלוש הפרות שונות של דרישות השקיפות, כולל שימוש ב‑“וי כחול” למטרות מסחריות ללא אימות זהות משמעותי (בעולם)
אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, עובד לפי לוח זמנים קיצוני שמשלב פגישות עד חצות הלילה ותנומות כוח במשרד | פרטים חדשים שנחשפו על ידי בכיר לשעבר מציגים תמונה מפתיעה של מוסר עבודה דרקוני ויוצא דופן (חדשות בעולם)
השרה גילה גמליאל כתבה ברשת -X: "בשיחה עם רון חולדאי, הבהרתי באופן חד משמעי כי הסטטוס-קוו בבתי בכנסת בעיר ישמר" | גולשים ברשת הגיבו וצחקו על הציוץ של השרה: "צייצת שיחת טלפון, שלפי צילום המסך לא נראית שנענתה" (ברנז'ה)
באמצעות שליטה מוחלטת ברשת החברתית X (לשעבר טוויטר), אלון מאסק מעניק חשיפה חסרת תקדים לפוליטיקאים ופעילים מהימין הקיצוני ברחבי אירופה | אנליזות חדשות מגלות כיצד תגובותיו, שיתופיו והופעותיו הציבוריות שינו את מאזן הכוחות בבחירות ברחבי היבשת, העלו חששות להתערבות זרה וחייבו את שלטונות האיחוד האירופי לבחון האם האלגוריתם של X הופך לכלי פוליטי מסוכן שמערער את הדמוקרטיה (בעולם)
להודות ולהלל: אירועים חסרי תקדים בהיכלי הישיבות והכוללים | בן גביר לוקח קרדיט על ההצלחות - ומתנער מהכשלונות | סערת יואלי לנדאו והמכתב: כיכר השבת בזווית ייחודית | אלפים השתתפו בחתונת בת ראש הישיבה - במיקום החדש | "הוא עוד יפצל את היועמ"שית עם סכין": הומור ישראלי של אמצע הלילה (מעייריב)
דו"ח
חדש חושף כי רשת X (טוויטר) מאפשרת לגורמים הנתונים
לסנקציות,
בהם בכירים מחיזבאללה
והחות'ים,
לרכוש תגי וי כחולים
ושירותי פרימיום | החשבונות מנצלים את
הפלטפורמה להפצת תעמולה ואף לגיוס כספים
(חדשות
בעולם)
דו"ח
חדש חושף כי רשת X (טוויטר) מאפשרת לגורמים הנתונים
לסנקציות,
בהם בכירים מחיזבאללה
והחות'ים,
לרכוש תגי וי כחולים
ושירותי פרימיום | החשבונות מנצלים את
הפלטפורמה להפצת תעמולה ואף לגיוס כספים
(חדשות
בעולם)