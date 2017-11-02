מהגר מוסלמי תקף שני שוטרים בעיר טולוז שבצרפת בסכין ופצע אותם באורח קל, תוך שהוא צועק "אללה אכבר" | השוטרים, גבר ואישה הצליחו להביא את החשוד למעצר לאחר שהשוטרת התיזה עליו גז מדמיע | הימין בצרפת זועם (חדשות)
משטרת צרפת לכדה שני בני אדם החשודים בסיוע למוחמד מראח, המחבל מטולוז. מראח רצח לפני מספר חודשים ארבעה יהודים בבית-הספר "אוצר התורה" בטולוז. לאחר הפיגוע, פרסם אחריו של מוחמד מראח ספר שבו גילה כי את החינוך לרצח קיבל מראח כבר בבית הוריו. בעיתון הצרפתי "לה פיגארו" דווח, כי אחיו של מראח נשבע לספר לעולם מהיכן הגיע ה"חינוך לשנאת יהודים"
ראש הממשלה נתניהו ערך היום ביקור בתלמוד התורה 'אוצר התורה' שבטולוז, שם נרצחו לפני פחות משנה ארבעה יהודים, מתוכם שלושה ילדים. "יש לעם היהודי את הכוח להגן על עצמנו, להגן על מדינתו מול אלה שרוצים למחוק אותנו מעל אדמתנו. זה מה שיש לנו היום" (חדשות, בעולם)
ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא בשבוע הבא לביקור בזק בצרפת ויבקר בתלמוד תורה "אוצרות התורה" שבטולוז, שם התבצע הטבח בשנה שעברה. ויפגש עם נשיא צרפת פרנסואה הולנד. השניים ידונו בחימוש האיראני בגרעין, והחרפת הסנקציות נגד איראן (חדשות, בעולם)
גבר שטוען כי הוא משתייך לארגון הטרור 'אל קעידה', נכנס לתוך בנק מקומי ומחזיק בארבעה בני ערובה. קולות ירי במקום. גורם משטרתי ממשטרת צרפת אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ככל הנראה מדובר בשוד שהסתבך, אך עדיין לא ברור האם הוא באמת שייך לאל קאעידה. דיווח ראשוני
שלושה חודשים לאחר הטבח בבית-הספר היהודי ומותו של המחבל האכזר, תובעים בני משפחתו את המשטרה בטענה שרצחה את בנם. אביו של המחבל, שהגיש את התביעה אמר: "המשטרה ביצעה רצח לכל דבר". הוא דורש להעמיד לדין את האנשים שאחראים על ההוראה להרוג את בנו (אקטואליה, בעולם)
כוחות הביטחון בצרפת ממשיכים במאבקם נגד הטרור ההולך וגואה.
הלילה, ערכו יחידות עילית של המשטרה סדרת מעצרים בקרב מרכזים איסלמיים, ובמקביל הוגשו אמש כתבי אישום בעבירות טרור נגד 13 איש שנעצרו בימים האחרונים. בצרפת מדווחים כי בסדרת המעצרים נעצרו לפחות עשרה חשודים (חדשות)
שבועיים לרצח בבית-הספר "אוצר התורה" בטולוז שבדרום צרפת ומאחורי הקלעים מתרחשת מלחמה של ממש בקיצונים המוסלמים במדינה. על-פי הוראה ישירה של הנשיא הצרפתי סרקוזי, מתבצעים מעצרים לקיצונים מסלמים הפועלים במדינה. במשטרת צרפת מכחישים קשר בין גל המעצרים לפיגוע בטולוז (בעולם)