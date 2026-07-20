כיכר השבת

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מיוחד לתשעת הימים

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פינת "לפנצ'יאון"

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8

כשרות המוצרים לפסח | המדריך המלא

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3

לכל משפחה!

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סֵדֶר הֲלָכָה

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1

דג זהב

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3
ש

מוצר מנצח

כיככר בשיתוף סטארקיסט|מקודם
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מנה מקורית

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מקורי ומושקע

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דבר ראשון | צפו

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2

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סטארקיסט מגיש:

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מגוון ובריא

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2
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שנה טובה

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למה שלא תגוונו?

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סטארקיסט מגישה:

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שנהיה לראש ולא לזנב

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לרגל תשעת הימים

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כיכר השבת
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