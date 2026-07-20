בתשעת הימים קופסאות הטונה יוצאות מהארון, אבל אחרי עוד כריך, סלט או פסטה - מתחשק להכין מהן משהו שבאמת מרגיש כמו ארוחה. קציצות טונה הן בדיוק הפתרון: מהירות, משביעות, זולות ואפשר לשנות להן את הטעם לחלוטין בעזרת כמה תוספות פשוטות (אוכל)
ירקות ופירות, תבלינים, תרופות, ויטמינים, קוסמטיקה, פיצוחים, קפה, אלכוהול, סיגריות ועוד... | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, בפרק השני של התוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו מגישים את המדריך המלא לקניות לפסח: מוצר אחר מוצר - מה לבדוק, מה לא ועל מה אפשר לוותר ולא לקנות... | שואלין ודורשין - כשרות המוצרים לפסח • צפו במשדר (פסח)
בין הניקיונות המתישים לחוסר השקט של המלחמה, המטבח הוא האחרון שבא לנו להשתעבד אליו עכשיו. כשהילדים בבית והסבלנות קצרה מתמיד, אספנו עבורכם חמישה פתרונות קסם שחוסכים כלים, זמן ועצבים. אלו המתכונים שיסגרו לכם פינה במינימום מאמץ - כדי שתוכלו פשוט לשבת, לאכול ולנשום לרגע (אוכל ומתכונים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, פיצה עם דגים: האם יש מקור לאיסור גבינה עם דגים? והאם אפשר להקל בדגים עם חמאה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
היסטוריה בשוק הדגים בטוקיו: קרב הצעות דרמטי בבוקר השנה החדשה הסתיים ברכישה ששברה את כל השיאים העולמיים |"מלך הטונה" הדהים את העולם כששילם הון עתק עבור דג בודד והמחווה המפתיעה שהוא מתכנן כעת עבור לקוחותיו (חדשות בעולם)
מחפשים גיוון מקורי ומושקע לארוחה אבל שלא ידרוש הרבה זמן ומאמץ? ארוחה צבעונית ומשודרגת הכוללת ערכים תזונתיים שונים? סטארקיסט מגישה לכם מתכון מיוחד לקרואסון פינוקים – לארוחת בוקר מגוונת או לארוחת ערב יוצאת דופן (אוכל ומתכונים)
תחקירן התוכנית פנה לכל חברי הכנסת החרדים, זה מה שהיה להם לומר | גם אתם חשבתם שבתוך הבקבוק האדום יש קטשופ? זהו שלא | האם טראמפ יפלוש צבאית לקנדה ופנמה? | 1 מכל 5 בני אדם בישראל חי מתחת לקו העוני ועכשיו גם ביטוח לאומי עולה | ככה הרוסים עבדו על האירנים והתוצאה קטלנית | וגם למה יפנים שילמו 1.3 מליון דולר על טונה במים (דבר ראשון)
התקופה הזאת, שבחוץ קר ובבית חמים, אין כמו ארוחה טעימה ומזינה שניתנת להכנה עם הילדים. סטארקיסט מגיש לכם מתכון קליל וטעים של פסטה טונה במחבת - כזה שמכינים בכמה דקות | כך הילדים יכולים להיות שותפים פעילים בהכנה וכל המשפחה נהנית לאכול (אוכל ומתכונים)
אין כמעט בית שלא נמצא בו טונה ואין כמעט אדם שלא מכיר מתכון לסלט טונה. סלט טונה הוא אחד המאכלים שאם מרכיבים אותו נכון, הוא יכול להיות מאכל מזין מאוד וזה חשוב במיוחד כי הוא גם יכול להתאים כמעט לכל אחד בכל גיל (אוכל ומתכונים)
הפילה של הטונה, תהליך ייצור קפדני מדויק ושמרני במסורת של איכות שנמשכת למעלה מ-80 שנה וטונה מלב האוקיינוס | כל הסיבות הטובות ליהנות מטונה סטארקיסט - מותג הטונה מס' 1 בישראל | כשרות: בד"ץ עדה החרדית (אוכל)
לקראת שבתות הקיץ הארוכות בהן אתם מחפשים מתכון מגוון ומותאם לסעודה שלישית או סתם לארוחת ערב קלילה וטעימה בסוף יום מתיש, סטארקיסט מגישה לכם מתכון מיוחד לטארט הפוך עם טונה, שיגוון לכם את הסעודות והארוחות (אוכל ומתכונים)
לילות החנוכה מלאים באור, שמחה ומשפחה. זוהי בדיוק ההזדמנות המתאימה לפנק את בני הבית בגיוון מענין מסופגניות הריבה המסורתיות ולצד ההנאה הקולינרית, להכניס גם ערך תזונתי עשיר למנת השמן החגיגית (אוכל ומתכונים).
הפילה של הטונה, תהליך ייצור קפדני מדויק ושמרני במסורת של איכות שנמשכת למעלה מ-80 שנה וטונה מלב האוקיינוס. כל הסיבות הטובות ליהנות מטונה סטארקיסט - מותג הטונה מס' 1 בישראל. כשרות: בד"ץ עדה החרדית. (אוכל, צרכנות).