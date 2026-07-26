מה אתם יודעים על הכנת דרינקים? כי הברמן היפני לא רק מוזג אלכוהול – הוא מפיח בו חיים ומשאיר את הלקוחות שלו פעור פה | בין להבות כחולות שמרחפות באוויר לחציבת קרח בחרב סמוראים, גילינו איך הפך הברמן היפני לתופעה שאי אפשר להפסיק לצפות בה (חדשות בעולם)
טיסה UA858 של יונייטד איירליינס משנגחאי לסן פרנסיסקו נאלצה לסטות ממסלולה ולעצור בנמל התעופה נריטה בטוקיו ב-24 ביוני עקב נוסעת שהתפרעה | הטיסה הייתה בדרכה משנגחאי לסן פרנסיסקו, כאשר הנוסעת החלה בעימות סוער עם דיילות האוויר | הקפטן החליט להטות את המטוס לנחיתת חירום בשדה התעופה נריטה בטוקיו | עם הגעתו, גורמי הביטחון היפנים הורידו את האישה, והותירו את כל הנוסעים זועמים על האירוע (תעופה)
צעקות פתאומיות ונסיגה מבוהלת של עוברי אורח באמצע צומת סואן בטוקיו הפכו בשעות האחרונות לתיעוד הוויראלי החם ביותר ברשת, ומציגים רגע של חרדה אמיתית שהתחלף במהירות בתדהמה למול הטכנולוגיה החדשה (טכנולוגיה, בעולם)
יפן נפרדת ממסוקי האפאצ'י ומשקיעה עשרות מיליוני דולרים ברכש כטמ"מים מתקדמים. ה"הרון MK-2" של התעשייה האווירית מסתמן כמועמד המוביל בדו-קרב מול הטורקים, עם יכולת שהייה דמיונית באוויר וטכנולוגיית תקיפה שוברת שוויון (בעולם)
טיסה מטוקיו לפרנקפורט עוררה היום עניין רב ברשת בעקבות שינוי כיוון פתאומי שביצעה, וזאת לאחר שכבר עברה את רוב הדרך ליעדה | לאחר יותר משש שעות באוויר הטיסה החלה לחזור לכיוון טוקיו | החזרה עוררה ספקולציות רבות ברשת שכן היא אורכת כשבע שעות, כך שזמן הטיסה הכולל מטוקיו לטוקיו יהיה כ-13 שעות - ללא סיבה מיוחדת | זה מה שהתגלה (תעופה)
אירוע חריג אירע אמש בטיסה של "אול ניפון איירווייז" מטוקיו, יפן, ליוסטון, ארה"ב, כאשר אחד הנוסעים ניסה לפתוח את דלת החירום במטוס, בזמן שהמטוס מעל שמי וושנגטון | נוסעים ערניים שהיו במטוס השתלטו עליו ומנעו ממנו את הצעד החריג | בעקבות התקרית הוסטה הטיסה לסיטאל שם נחתה לנחיתת ביניים (בעולם)
בבירת יפן - טוקיו, הדליקו היום נר ראשון של חנוכה, בראשות השליח הראשי ליפן, הרב מענדי סודקביץ | לאחר ההדלקה, התכנסו בני הקהילה לחגוג את חג החנוכה עם שירים וסופגניות | האם זו ההדלקה הראשונה בעולם? ייתכן. כי למרות שהשעה באוסטרליה היא עוד שעתיים קדימה, אך השקיעה בה בשעה מאוחרת יותר | תיעוד מיפן (חרדים)