בכל שנה מחדש, ראש חודש אלול הוא זמן מרגש של התחדשות והתחלה | אבל לא אצל כולם היום הזה הוא חגיגה, ישנם מאות ואלפי בחורים מבוגרים שחצו את השנה השישית ומעלה בישיבה, הם מרגישים זרים בנחלתם, בודדים בחברתם ואינם מבינים למה נגזר עליהם העינוי הזה | כמי שהיה שם והתחתן בגיל מבוגר - יש לי כמה מילים לומר לכם | טור לתחילת זמן אלול (עולם הישיבות)
אנליזה שפורסמה היום בסוכנות הידיעות 'רויטרס' מציגה את המציאות הכואבת אחרי ההתקפלויות המבישות של טראמפ מול איראן | סוגיית הטילים, הפרוקסי, הגרעין - ארה"ב התקפלה בהכל, וכעת רק מתחננת שהורמוז ייפתח | האם טראמפ יתעורר? לא בטוח בכלל (אנליזה)
במסגרת אירועי 80 שנה לניצחון על הנאצים פרסם הרב שמעון פרוינדליך, שליח חב"ד בבייג'ינג, טור חריג וראשון מסוגו ביומון המפלגה הקומוניסטית הסינית שמגיע ל-750 מיליון קוראים | גורמים בקהילה היהודית: "חסר תקדים ואירוע משמעותי מאוד, ליהדות בסין אין מעמד חוקי" (בעולם)
הבוקר, כאשר מסביב יהום הסער סביב הישארות החרדים בממשלה, אברכי הכוללים היו בדרכם לסדר א' - לשקוד ולעמול על התורה הקדושה, כפי שעשו אבות אבותינו | אברך חשוב, מספר על התחושות שלו מההסעה הבוקר כאשר הגיעה הידיעה על הוראת גדולי ישראל בנוגע לפירוק הממשלה - בעקבות אי-ההסכמות בנוגע לחוק הגיוס (טור דעה)
נכון שהפער בין יבנה וחכמיה לשיכון ותחבורה (ועוד תופינים קטנים) זהה לפער בין מיליון ש"ח לעומת עשרה שקלים. אבל כשמהלך אחד לא נותן לך אפילו שקל, ומהלך אחר מניב לך עשרה שקלים - לא חראם על הארטיק? | איצלה כץ בטור דעה (חרדים)
"לא ניסיתי ואף לא אנסה לגלם דמות טמירה כל כך, אדרבה חושבני שנסיון כזה יהא מועד לכישלון מראש, אך בהחלט ניסיתי להחיותו בקירבי" • התלמיד, יבדל לחים, אליסף כנפו, בטור של געגוע למשגיח רבי חיים וואלקין זצוק"ל, במלאת חודש להסתלקותו (חרדים)
המבט מן ההווה על העתיד ומשם על ההווה יכול לתת לנו כח תוך כדי המאבק עם עצמנו, תוך כדי שאנחנו גם טובעים וגם עוברים בים, היכולת לראות את עצמנו העתידי מביט בנו ויודע שנצליח לחצות גם את המעבר הקשה ביותר בעולם • זלמן שטוב בטור מיוחד לפסח (חגים)