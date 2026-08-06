תושבת טורונטו שיתפה תיעוד מזעזע: אישה ניגשה לפוסטר של הנערה החרדית הנעדרת, אמרה 'תפסיקו לחפש אותה' והחלה לקרוע את המודעה | התושבת ביקשה ממנה להפסיק והבהירה שמדובר בילדה בת 14 | הסערה סביב תלישת הפוסטרים נמשכת (חרדים בעולם)
תמונותיה של אסתי, הנערה החרדית בת ה-14 שנעדרת זה יותר משבוע וחצי, נתלשו מלוחות מודעות ומעמודים ברחבי העיר הגדולה | תושבים טוענים לאנטישמיות ונזכרים בתלישות דומות של פוסטרים עבור החטופים בעזה עד לפני מספר חודשים (יהודים בעולם)
נערה בת 14 מבית חרדי בטורונטו שבקנדה נעדרת כבר כשבוע וחצי וחשש כבד נשקף לחייה. מתנדבים רבים מחפשים אחריה ופרס כספי גבוה של עד 25 אלף דולר הוצע למי שימצא אותה | לאחרונה פורסמו תיעודים חדשים שלה, יום לאחר היעלמותה (חרדים בעולם)
דניאל סטופניצקי הי"ד, מרצה יהודי בן 47 מטורונטו, נורה למוות בסוף השבוע האחרון בעת שטייל בצפון העיר | המשטרה המקומית עצרה חשוד ברצח – שוטר לשעבר בן 67. בעוד המניע למעשה טרם פורסם, במשטרה מעריכים כי מדובר ברצח מתוכנן מראש. הקהילה היהודית אבלה (בעולם)
משטרת טורונטו חוקרת אירוע חמור שבו נורו כדורי ג'ל מרכב חולף לעבר יהודים בעלי חזות דתית. התקיפה מצטרפת לגל של אירועי אלימות וונדליזם נגד הקהילה היהודית בקנדה בשבועות האחרונים, המעוררים דאגה עמוקה מפני הסלמה נוספת (יהדות בעולם)
גבר בעל חזות מזרח-תיכונית תקף בשבת בבוקר יהודי שהיה בדרכו לתפילה עם בנו מחוץ למרכז הקהילתי "קהילה סנטר" | התוקף ניסה תחילה להיכנס למבנה אך נהדף על ידי האבטחה בשל התנהגות חשודה, ובעת שעזב השליך דפי תהילים על הקרקע. מיד לאחר מכן חסם את דרכו של המתפלל וחבט בפניו מאחור לעיני ילדו הקטן, ונמלט מהזירה (קהילות יהודיות, בעולם)
נמל התעופה הבינלאומי פירסון בטורונטו חווה השבוע סופת חורף היסטורית: נמל התעופה הקנדי רשם שיא שלג של כל הזמנים עם 46.2 ס"מ של שלג, השיא הגבוה ביותר שנרשם אי פעם בתחנה מאז תחילת הרישומים בשנת 1937 | הצטברות השלג בשדה התעופה השפיעה באופן משמעותי על הטיסות ופעולות הקרקע | כך זה נראה (תעופה)
תקרית אנטישמית חמורה בטורונטו: עשרות מזוזות נתלשו מדירות קשישים יהודים. המשטרה פתחה בחקירה ליחידת פשעי שנאה וצמרת העיר גינתה בחריפות | דיירים נקראן לספק צילומי מצלמות ביתיות או כל פרט נוסף שיכול לסייע בזיהוי החשוד (יהדות בעולם)
המטה לביטחון לאומי מזהיר את כל הישראלים השוהים או מבקרים בקנדה לנקוט באמצעי זהירות מוגברים, להימנע מהחצנת סממנים ישראלים יהודים ולגלות ערנות מוגברת במרחב הציבורי | ההתראה לאור איום גובר מצד גורמי טרור כנגד ישראלים ויהודים (בעולם)
אבא ובן תומכי דאעש המתגוררים סמוך לטורונטו בלב קנדה, נעצרו על ידי המשטרה המקומית לאחר שנחשדו בכוונתם לבצע פיגוע שנאה אנטישמי נגד יהודים | את הפיגוע הרצחני הם התכוונו לבצע באמצעות גרזן גדול ומצ’טה | במהלך ההכנות לפיגוע הם נעצרו (בעולם)