הנשיא האמריקני הבהיר בריאיון כי השיחות עם טהראן חייבות להתקדם במהירות • "נחזור לפעולה צבאית עוצמתית אם המשא ומתן ייכשל", הבהיר. הוא גם הסביר מדוע לא פתח באש באיראן בימים האחרונים | האזהרה שמטרידה את איראן (בעולם)
לקראת נסיעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ, תת אלוף במיל' ראם עמינח מסביר למה האמריקנים עצרו את התקיפות באיראן | ממה מודאגים בסעודיה | ואיזה איום טורקי בעלות 300 מיליארד ש"ח מרחף מעל צה"ל | ומעלה את השאלה המטרידה: האם הסנאטור גראהם חוסל? | צפו (צבא)
בפיקוד המרכז מזהירים בהערכת מצב דרמטית כי למרות פעילות הסיכול המאסיבית של כוחות הביטחון נגד תשתיות הטרור, האיום מצד גורמים עוינים באיראן ובטורקיה, יחד עם התפשטות המאחזים והתחמשות החוליות המקומיות, מעמיד את הגזרה בפני סכנת התלקחות קשה (צבא וביטחון)
על רקע ההתעצמות התת-ימית של אנקרה ודוקטרינת "המולדת הכחולה", מערכת הביטחון בוחנת במהלך דרמטי רכישת מטוסי P-8 פוסידון האמריקניים, הנחשבים למערכות המובילות בעולם ללוחמה נגד צוללות, כדי להגן על אסדות הגז ונתיבי השיט האסטרטגיים של ישראל (צבא וביטחון)
ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק ראיון לרדיו אמריקני בו התייחס למספר סוגיות בוערות במזרח התיכון | בדבריו נשאל ראש עיריית ניו יורק האיסלמיטס זוהראן ממדאני שאיים לעצור את נתניהו בניו יורק כשיגיע לעצרת האו"ם - זה מה שחושב עליו נתניהו (חדשות)
אחרי שהשגריר האקבי חשף כי ישראל מסרה מידע מודיעיני לנשיא טראמפ על תוכנית איראנית לחסלו, הערב נחשף כי מודיעין זר, הוא שקלט את ההערכות האיראנית לחיסול טראמפ על אדמת טורקיה, וזה מה שגרם להחלפת המטוס הנשיאותי | בכירים איראנים ראו בהגעה של טראמפ לשם כהזדמנות בלתי חוזרת, אבל אותו מודיעין זר הזהיר את האמריקאנים מבעוד מועד (בעולם)
פסגת נאט"ו באנקרה הגיעה לשיאה, אך לא בגלל ההסכמים שנחתמו, נשיא טורקיה החליט להעניק למנהיגי המערב מזכרת שאיש לא העלה בדעתו | בעוד המנהיגים דנים בביטחון עולמי, המתנה המסתורית יצרה כאוס משפטי עבור חלק מהמשלחות (חדשות בעולם)
טראמפ מתקרב לארדואן ומדאיג את ישראל | הרב יצחק יוסף מציב אולטימטום פוליטי לדרעי | הנדל וטרופר מאחדים כוחות לקראת הבחירות | דרמה בצרפת: מרין לה פן הורשעה ותחליט על עתידה | פיצוצים סמוך למלון שבו שהה מקרון בדמשק | מחר: הקלה בעומס החום ומזג אוויר נוח | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
בזמן שנשיא ארה"ב נפגש באנקרה עם בן בריתה של טהרן, שתי ספינות נוספות הותקפו מוקדם יותר היום במצרי הורמוז | מדובר בעליית מדרגה משמעותית שהחלה הלילה, לאחר שפג תוקף של שבוע להסכמות עם ארה"ב להימנע מתקיפות הדדיות (חדשות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נכנס לפגישה ראשונה עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, והתייחס בדבריו גם לנושא הרגיש של מכירת מטוסי F-35 לטורקיה | הנשיא האמריקני הצהיר כי הגיע לפסגת נאט"ו "רק בגלל הזמנתו האישית" של ארדואן, והוסיף כי השניים ישוחחו על ישראל בין היתר (חדשות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת לפני זמן קצר בטורקיה לקראת פגישה עם מדינות נאט"ו המתקיימת השנה באנקרה | מי שקיבל את פניו של הנשיא טראמפ הוא לא אחר מחברו נשיא טורקיה ארדואן, השניים צעדו יד ביד אחרי ירידת הנשיא ממטוס האייר פורס 1 החדש שקיבל מקטאר (מדיני)