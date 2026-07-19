מהפיתה החמה ועד כדור הפלאפל האחרון - אפשר להכין בבית ארוחת פלאפל שלמה, פריכה, טרייה ומלאה בכל מה שאוהבים: חומוס קרמי, סלט קצוץ, טחינה וצ'יפס זהוב. זו ארוחה מושלמת לתשעת הימים וגם לחופש המתקרב, ואפשר להתאים אותה לזמן ולכוח שיש לכם - להכין הכול לבד, לבחור רק שניים-שלושה מרכיבים ביתיים ואת השאר לקנות, ועדיין להגיש ארוחה מגוונת וטעימה (אוכל ומתכונים)
ירקות ופירות, תבלינים, תרופות, ויטמינים, קוסמטיקה, פיצוחים, קפה, אלכוהול, סיגריות ועוד... | מומחי הכשרות הרב אליהו פנחסי והרב שמואל בורנשטיין, בפרק השני של התוכנית "שואלין ודורשין" בהגשת יוסי עבדו מגישים את המדריך המלא לקניות לפסח: מוצר אחר מוצר - מה לבדוק, מה לא ועל מה אפשר לוותר ולא לקנות... | שואלין ודורשין - כשרות המוצרים לפסח • צפו במשדר (פסח)
יש כל כך הרבה וריאציות לעוגיות שוקולד צ'יפס, אבל אלו מעט מלוחות, עם נגיעות טעם אגוזיות, תודות לטחינה, שגם יוצרת מרקם ייחודי - החלק התחתון שלהן הופך לפריך, בעוד החלק הפנימי נשאר לח ודביק. בנוסף, זילוף של מלח גס בסיום מוציא עוד טעם מהטחינה והשוקולד המריר. בקיצור, שלמות (מתכונים, אוכל)
הכנת ממתקים בבית נראית מרתיעה, אבל לעתים קרובות היא יכולה להפתיע. עם כמה מרכיבים, אתם יכולים ליצור באורח קסם ממתק חלבה, קינוח של קונדיטוריות יוקרתיות הפופולרי בכל העולם. הוא דורש שישה מרכיבים בלבד (וגם טבעוני ונטול גלוטן). אתם לא צריכים להוסיף לו הל - רוב האנשים מוותרים עליו - אבל בעינינו הוא נותן טוויסט מעניין (מתכונים, אוכל)
מי אמר שוורוד זה צבע ששמור רק לקינוחים או: איך גורמים לילדים לאכול בריא יותר? מלא שאלות ותשובה אחת פשוטה: מכינים טחינה ורודה מהממת וטעימה! מלי יהודיוף עם מתכון לטחינה סלק שתכינו שוב ושוב (מתכונים, אוכל)
אנחנו אוהבים מתכונים שדורשים מאמץ דל ועם זאת, אלגטיים וכאלו שאנו בקלות מדמיינים את עצמנו מגישים לאורחים שבתקווה יבואו לבקרנו מתישהו בעתיד. ניתן להכין את הממרח המפנק הזה עד שלוש שעות טרם האכילה. פשוט אחסנו אותו במקרר עם ניילון נצמד מעל כדי למנוע השחמה (מתכונים, אוכל)
הטחינה כבר לחלוטין נחשבת למאכל לאומי בישראל וכאן היא מקבלת קיק מדליק בדמות עשבי תיבול ותבלינים שהופכים אותה לממרח / מטבל שמשתדך נפלא עם כל ארוחה - בשרית, פרווה וחלבית. מסוג הצנצנות שאתם צריכים לוודא תמיד שיש לכם במקרר לשליפה מהירה (מתכונים, אוכל)
כי היא טעימה, כי היא הולכת בערך עם כל דבר, כי היא יכולה להיות המרכיב המרכזי או מטבל ברקע וכי היא בריאה. מאוד. כך תכינו את הטחינה המושלמת, קרמית וסמיכה בטעם אגוזי עשיר. המקרר שלכם חייב אחת כזו בקביעות, ואנחנו לא מתכוונים לקנויה (מתכונים, אוכל)
מתכון לטחינה שמפוצצת בעשבים ירוקים ותיבול עשיר שכולל תוספת מפתיעה אחת שלא הייתם חושבים עליה. מדובר בגרגרי חילבה. כן, חילבה. הם הופכים את העסק לבריא במיוחד ונותנים טאצ' ייחודי לטעם, המרכיב הסודי שלכם לטחינה המושלמת (מתכונים, אוכל)