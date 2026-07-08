השניצל יוצא מהמחבת זהוב, ריחני ומבטיח - ואז זה קורה: הציפוי מתחיל להתרומם, להתקלף ולהישאר בצלחת. רגע לפני שמאשימים את השמן או את המחבת, כדאי לבדוק פעולה אחת קטנה שרבים עושים בשלב הציפוי והיא זו שעלולה להרוס את כל הקריספיות (אוכל)
זה תמיד מתחיל ברגע מטופש: רציתם להכין שניצלים לילדים. או או אולי סתם בצל מטוגן, אבל השמן עשה את שלו – ועכשיו כל הבית מריח כאילו נפתח בו דוכן פלאפל. וגרוע מזה: הבגדים, הווילונות, ואפילו השיער – כולם ספגו את הבושם הרשמי של "בית שטיגנו בו משהו".
אז איך נפטרים מהריח – בלי לפתוח את כל החלונות בשיא החום, לאוורר 4 שעות, או להזמין חברת ניחוחות?
בחירת שיטת הבישול הנכונה יכולה לשדרג את הטעם, לשפר את הערכים התזונתיים של המזון ואף להשפיע על עיכולו. במאמר זה נבחן כיצד כל שיטה משפיעה על המזון, נציג דוגמאות למנות שכדאי להכין בכל שיטה, ונפרט על תהליכים תזונתיים המתרחשים תוך כדי הבישול (בריאות)
הנה אופציה שונה בנוף לחג המטוגנים: עוגיות משפך הן מאכל אזורי הפופולרי בצפון אמריקה, העשויות מבצק שניתן לטגן גם באופן שטחי ואיננו דורש טיגון עמוק. אל דאגה, אם הכנתם פנקייקים בעבר, אתם כבר מקצוענים (מתכונים, אוכל)
אין לכם כוח לאפות? לכו על "לחם מטוגן" - הוא מזכיר פיתה, אך קראנצ'י יותר ואי אפשר למלא אותו מבפנים, אלא לשדך לו מלמעלה כל דבר שרוצים: בקטגוריית המלוחים - בשר, גבינות, ממרחים שונים עם ירקות או להפוך אותו לקינוח מתוק וחם עם שוקולד או קינמון (מתכונים, אוכל)
עמדתם לטגן שניצלים אליפות ועכשיו יש לכם סיר מלא בשמן טיגון. כלל ראשון: לא משנה מה, אל תשפכו אותו לכיור. מה כן? הנה המדריך המלא כיצד להיפטר נכון משמן טיגון ועם איזה שמן אפשר לעשות שימוש חוזר ללא חשש (אוכל)