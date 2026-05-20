כולם רוצים את הפריים המושלם לאינסטגרם עם חיית הטרף המלכותית, אבל סרטון ויראלי חדש חושף את המחיר הנורא שמשלמים בעלי החיים עבור הלייקים שלכם | מאחורי כל חיוך למצלמה מסתתרת תעשייה אכזרית של סמים, שרשראות והתעללות קשה שמעוררת סערה חסרת תקדים (חדשות בעולם)
רגע נדיר תועד בפארק הלאומי רנתמבור שבהודו, כאשר טיגריס בנגלי התקרב במפתיע אל קבוצת תיירים ועצר מטרים ספורים מהם | בסרטון נראה הטיגריס יוצא מתוך הצמחייה, מביט ישירות אל התיירים שישבו בג’יפ מתחתיו, ולאחר מכן מתיישב על גדר האבנים בביטחון (בעולם)
ספארי רמת גן נאלץ הבוקר להוציא הודעה לתקשורת בעקבות שמועות לפיהן שני טיגריסים ברחו מהמתחם ומסתובבים באופן חופשי ברחובות תל אביב | הגדילה לעשות דוברת הספארי והביאה תיעוד טרי מהטיגריסים בחצר (חדשות, בארץ)
רימבה הטיגריס הסומטרי, נכנס אמש (רביעי) להתקרר ביום החם בבריכה בחצר הטיגריסים | בנוסף, שיחק רימבה עם המתקן שהכין עבורו זוהר שמתנדב במחלקת הטורפים, מתקן שבנוי מצינורות אשר עוצבו לצורת כדור ובתוכו ארגז עץ עם בשר | תיעוד מהספארי (מעניין)
משלחת וטרינרים, מומחים לרפואת אוזניים, מטפלת בדיקור סיני ואנשי הספארי ברמת גן, הגיעו הבוקר (שני) כדי לנסות ולסייע לפדנג, טיגריס סומטרי נדיר בן ה-14 בספארי ברמת-גן, הסובל מדלקות אוזניים כרוניות מזה מספר שנים. בנוסף לתרופות ודיקור במחטים, נעזרו בקצף ניסיוני שאמור לחסל את החיידקים • צפו בטיפול (מעניין)