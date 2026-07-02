כולם היו בטוחים שהוא טבע בנהר גועש בסין, עד שמידע מודיעיני חשף את התרמית: איך הפך דייוויד לואיס סנידון סטודנט שנעלם למורה הסודי של קים ג'ונג און? | מסע מטלטל בין פסגות ההימלאיה לצינוק המוזהב של פיונגיאנג | הסיפור שצפון קוריאה ניסתה להעלים ואמריקה לא מצליחה לפתור (מגזין כיכר)
הוא נטען מהשמש, עמיד למים ומתקפל לכיס הכירו את הפתרון הטכנולוגי שהופך את הפנסים ומקורות החשמל בשטח להיסטוריה | בזמן שהציוד הישן מקשה עלינו, הצינור המתנפח מוכיח שגם בתנאים הקשים ביותר האור נשאר דולק (חדשות בעולם)
היצרנית היפנית מרחיבה את אופקיה מעבר לכביש הסלול ומציגה נגרר קמפינג קומפקטי ומתוחכם, שנועד להפוך כל טיול שטח לחוויית "אוברלנדינג" מודרנית; עם עיצוב קשוח שמתכתב עם דגמי ה-TrailSport של המותג ופתרונות אחסון חכמים, הונדה רוצה להיות חלק בלתי נפרד מהלילה שלכם בטבע (רכב)
ביקור באוסקה מציב בפני המטיילים שאלה מרכזית: היכן הכי כדאי ללון בעיר הגדולה והמרתקת הזו? | בחירת מיקום המלון משפיעה לא רק על הנוחות, אלא גם על חוויית הטיול כולה | חשוב לשקלל את הקרבה לתחבורה ציבורית, מסעדות, מקומות בילוי ואטרקציות מרכזיות, לצד התאמה לתקציב ולסגנון הטיול שלכם.
אין מספיק סופרלטיבים כדי לתאר את היופי המדהים של המדינה הקטנה שנקראת שוויץ: ההרים והעמקים, הנחלים והנהרות וגם הבקתות הקטנות שמקשטות את צידי הדרכים הציוריות | בין השלג של אינטרלאקן לאנטישמיות של הצעירה האיטלקית, הקונטרסט בין שתי המדינות השכנות לא יכול היה להיות גדול יותר | סיכומו של טיול חורף (מגזין כיכר)
סוריה, מצרים, עירק אלו רק חלק מהמדינות המסוכנות אליהם הגיע אבי גולד, בראיון מרתק ומפתיע הוא לוקח אותנו לביקור במקומות המדהימים והמרשימים ביותר בעולם | ארי כהן על הביוב בבני ברק | יוסי חיים על סאגת שי גאראוכר וניר ברקת ועל דילמות של חובש בליל שבת ומידע מודיעיני שעלול להציל חיים (דבר השבוע)
נפטר האורח טרגי האברך החשוב הרב יהודה גרוס ז״ל מבני ברק | במהלך טיול בעין גדי הוא התלונן על כאבים בחזה ולאחר מכן התמוטט ואיבד את הכרתו, צוותי מד״א ביצעו בו פעולות החייאה כשלאחר מכן קבעו את מותו (חרדים)
בית הכנסת ההולנדי במבוא חורון | לרגל הוצאת הספר החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי ווייז סרוקים, ישראל שפירא מגיש בלעדי ל'מגזין כיכר' מקום קדוש ולא מוכר בו תוכלו לסייר לבקר ולהתפעל | ויש גם לינק לסריקה בווייז (טיולים, בארץ)
תצפית על עמק איילון ו‘מצפה כרמים’ שליד מבוא חורון | לרגל הוצאת הספר החדש 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' הכולל עשרות מעיינות ואתרי טיול עם מיקומי ווייז סרוקים, ישראל שפירא מגיש בלעדי ל'מגזין כיכר' תצפית נהדרת בה תוכלו לבקר ולסייר עם משפחתכם | ויש גם לינק לסריקה בווייז (טיולים, בארץ)