בימי בין הזמנים רוב עם ישראל משוטט בדרכים | תרים את הארץ לאורכה ולרוחבה, כל משפחה כפי מנהגיה ומסורותיה | עם זאת, גם הנוסעים לצידכם בדרכים יוכלו לדעת עליכם ועל יעד הטיול שלכם - על בסיס מראה הרכב שלכם | לרגל הימים שבהם כולנו מבלים בדרכים, יצאנו לסקור את סיפורי הרכבים (מגזין, בין הזמנים)
אתר 'כיכר השבת' מציג את הפרק המעשי הראשון במיזם הלאומי "פרויקט 0" • משה מנס ירד אל ספינת החילוץ של השיטור הימי במחוז מרכז, לשיחה עם המפקדים על הפיזיקה האכזרית של הים • המלכודת השקטה - "זרם הפריצה", הסכנה של מזרני הים ברוח מזרחית, והתחנונים של המפקד לבני הישיבות: "הנחיות הבטיחות נכתבו בדם - אם אין מציל, אל תיגעו במים!" • צפו עכשיו (חרדים)
איך נראה כדור הארץ מהחלל? האם רובוט יכול לנצח אתכם ב״אבן, נייר ומספריים״? האם הילדים ירצו לאמץ כלב רובוטי? את התשובות לשאלות האלה ולעוד רבות אחרות תוכלו למצוא ב"קיץ מהכוכבים" במדעטק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל בחיפה (תיירות)
ביום האבל על חורבן הבית, 'כיכר השבת' משיק את "פרוייקט 0" - המיזם הלאומי לאפס אסונות בבין הזמנים • בשיחה מטלטלת, פוגש משה מנס - שהשתתף כצוללן בחיפושים המורטים - את הרב שלמה שפיגל, ראש הישיבה שאיבד את שני בניו בחוף בנתניה • על שבת הגיהנום, האמונה שלא נשברה, והזעקה הנוקבת להורים ולבחורי הישיבות: "אל תהיו חכמים יותר מחוקי הבטיחות" • צפו (חרדים)
פעילויות אקסטרים הן דרך מצוינת להעלות את האדרנלין, אך יש כאלו שמוצאים דרכים יצירתיות במיוחד להפוך אותן למופע של ממש | משפיען טיולים ממלזיה הצליח להדהים את הגולשים כשנצפה מרחף באוויר על גבי מטאטא מכשפות מסורתי (חדשות בעולם)
בהתאם להערכת המצב המבצעית, פיקוד הדרום אישר את פתיחתם של מסלולי טיול בנגב שהיו סגורים לציבור בשל המצב הביטחוני. בצה"ל מבהירים כי חלק משטחי האש יישארו פעילים, ומדגישים כי כל כניסה לשטח צבאי מחייבת תיאום מראש למניעת סכנת חיים | המשטרה תסייע בסגירת יערות המוכרזים כמסוכנים (צבא וביטחון)
מבית שמש ללבנון: מסעו המטורף של אבי גולד ל-150 מדינות מסביב לעולם | בפרלמנט הטאליבן: תה, ממתקים וסודות מדיניים | ביטחון אישי מעל הכל: אמצעי הזהירות של מטייל מקצועי | למה סודן הפתיע לטובה ולמה לבנון נראתה כמו חיפה | החלום הגדול בדרך לשיא עולמי והמקום שעליו אסור לפרסם (טיולים)
מיני דרמה נרשמה היום בעמק המעיינות בצפון - האם מדובר בהסלמה ביחסים בין הצבא לישיבות? | מהפכת התחבורה הציבורית בימי בין הזמנים | שכר שיחה נאה - חברת הכנסת מהליכוד שהקדישה נאום לתלמידי החכמים בישיבות | השמחה המשפחתית בשומרון שהפכה לאירוע ציבורי מרגש בקבר יוסף | מה חיפש בנו של האדמו"ר מירושלים בבית הכלא האירופי | פרויקט מסלולים מיוחד הגעה למוקדי הטיולים בתחבורה ציבורית (מעייריב)
עירק ואפגניסטן ועוד עשרות יעדים מסוכנים, מרתקים ואקזוטיים, מה מושך את בני וקסלר לקחת את מקל הנדודים ולנסוע למצרים? | אל האור והחושך, אל התרבות המסתורית והכל כך שונה | ראיון עם האיש שהגיע למעל 100 מדינות מסביב לעולם (מאפילה לאורה)
לאחר שחשפנו כאן ב'מגזין כיכר' את תל צרדה המקראי, ערש לידתם של ירבעם בן נבט ויוסי בן יועזר, שהונגש לאחרונה לרכבים פרטיים, מסתבר, שבעבר היו שהאמינו שהוא נמצא בצפונה של ארץ ישראל - היכן שבימינו ממוקמת דרום לבנון בקרבת מטולה (היסטוריה)
תל צרדה המקראי, מקום לידתם של גדולי האומה, זכה סוף-סוף להנגשה לרכבים פרטיים | ישראל שפירא יצא למסע מיוחד ומצולם, נוטף רגשי געגוע, אל המקום הקדוש שבו צמחו שני אישים שבהמשך תהום נפערה | הצטרפו למסע המיוחד ובואו בעצמכם לבקר (מגזין כיכר)
אילו פסוקים מומלץ לומר לפני שיוצאים
לדרך | כיצד יהפוך את ההליכה לשליחות מצווה | ערבה חבוטה או אפיקומן | איזה שם יש לומר 4 פעמים ואיזה לחש יש לומר 26
פעמים | הריני "מקשר את עצמי" אמירת בשם צדיק בהחלט יכולה לעזור | ובלכתך בדרך (יהדות)