נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יארח השבוע במעונו בבית הלבן את נשיא סין שי ג'ינפינג לפסגה מדינית חשובה ונדירה, ברקע עליות ומורדות ביחסים שבין המדינות | המנהיג הסיני צפוי להתקבל בוושינגטון בכבוד השמור רק למעט מנהיגים על פני הגלובוס (חדשות)
תחקיר מקיף חושף כי בייג'ין מפעילה עשרות ספינות "מחקר" למיפוי אסטרטגי של קרקעית האוקיינוסים. המטרה: הקמת רשת חיישנים חשאית שתעניק לצבא סין יתרון קריטי בלוחמת צוללות ובמעקב אחר כלי שיט מערביים בנתיבי שיט מרכזיים ברחבי העולם כולו (בעולם)
ימים ספורים לאחר ביקורו החגיגי בבייג'ינג, נשיא ארה"ב מצהיר כי בכוונתו לקיים שיחה טלפונית נדירה עם נשיא טייוואן | טייוואן בירכה על היוזמה, בעוד סין תקפה בחריפות: "הפרה של ההבנות מהפסגה, הפסק לשלוח מסרים שגויים" (בעולם)
שיחת טלפון "מצוינת ויסודית" בין הנשיא דונלד טראמפ למנהיג סין שי ג'ינפינג, מציתה גל של חרדה דיפלומטית וחשש כבד בטייוואן | מה שהיה אמור להיות שיחה שגרתית על סחר וחקלאות, הפך לרעידת אדמה פוליטית כשטראמפ הודה בפומבי: אני דן עם סין על מכירת נשק לטייוואן (חדשות בעולם)
מדינת סין שיגרה היום הודעה חריפה לאחר שנודע ביקורו של הבכיר הטייוואני בישראל בחודש שעבר, אירוע אותו רואה סין כהתגרות ופגיעה בשלמותה הטריטוריאלית | סין, שלא הפסיקה להתערב נגד ישראל במהלך המלחמה, הבהירה לירושלים מה היא חושבת על האירוע (חדשות)
לקראת פלישה אפשרית מצד סין, ממשלת טייוואן החלה להפיץ 9.8 מיליון עותקי מדריך הישרדות לאזרחים. המדריך כולל הנחיות מפורטות למקלטים, ערכות חירום והגנה מפני מתקפות צבאיות, סייבר ודיסאינפורמציה (חדשות בעולם)
סערה ציבורית פרצה בטייוואן בעקבות טרגדיה שארעה בטיסה של חברת EVA Air, אחת מחברות התעופה המובילות במדינה | דיילת אוויר שחשה ברע במהלך הטיסה - מתה בתום הטיסה | בעקבות המקרה, נפתחו חקירות של חברת התעופה ושל משרד העבודה הטייוואני בנוגע לרשלנות ניהולית אפשרית (תעופה)
טייפון פודול היכה היום (רביעי) בחופיה הדרום-מזרחיים של טאיוואן, אזור דל אוכלוסין, עם רוחות עזות שהגיעו למהירות של עד 191 קמ"ש | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן היה לראות את התוצאה ההרסנית של הרוחות העוצמתיות, כולל גגות עקורים ורכבים שהתהפכו מעוצמת הרוחות (חדשות, בעולם)
המתיחות בין סין לטייוואן מגיעה לשיא, בשעה שהאי הקטן נלחם על עצמאותו מסין שדורשת סיפוח מחדש | אחרי דיווחים אמש על חבלה מכוונת של סינים בכבלי תקשורת של טייוואן, היום ערכה סין תרגיל צבאי מסוכן חדש (חדשות, בעולם)
משרד החוץ הסיני מחה רשמית על עסקה בשווי 385 מיליון דולר,
המבטיחה חלקי חילוף ותמיכה במטוסי F-16 של טייוואן.
בייג'ין מתריעה מפני פגיעה ביחסי ארה"ב-סין
וטוענת כי המהלך שולח "מסר שגוי" לכוחות העצמאות באי (חדשות, בעולם)
הרפובליקה העממית של סין ביצעה היום מגוון תרגילים צבאיים קיצוניים בסמוך לטיוואן, במהלכם דימו ירי טילים ומצור על האי שנמצא במעמד מורכב | בעוד טיוואן דורשת עצמאות מסין, סין מצידה סבורה כי טייוואן מהווה חלק בלתי נפרד מהטריטוריה שלה והמתיחות ביניהם הולכת וגדלה (חדשות, בעולם)