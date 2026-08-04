בעז אלברט, האיש שהחל את דרכו כילד בקיבוץ עלומים, עסק כל חייו בהקמת מאחזים ונלחם בממסד, אחרי שורת מעצרים וירי טייזר שתועד - מגיע כעת לעוד תחנה במסעו: הניסיון להוביל שינוי פוליטי מערכתי שיביא לידי ביטוי הוגן צודק ומצליח את הכוח של ציבור המורכב מהמשולש - חרדי, חרדל"י דת"ל ובעלי תשובה | ריאיון (מגזין כיכר)
שוטר שהורשע בהתעללות בחסרי ישע תוך ניצול לא מוצדק של סמכותו כשתקף עצורים באקדח טייזר, נידון בפסק דין תקדימי ל-28 חודשי מאסר בפועל ושנת מאסר על תנאי. עורך דינו: "בית המפשט מגבה את העבריינים" (משטרה ומשפט)