אירוע חריג בנתיב הטיסה מוורשה לנתב"ג: טייס חברת "אלקטרה" לחץ בטעות על כפתור שהפעיל התרעת חטיפה, מה שהוביל להזנקה מיידית של מטוסי קרב והסטת המטוס לקפריסין. לאחר שהטייס הבהיר כי מדובר בטעות אנוש, הוחלט להפנותו לסופיה (תעופה)
סא"ל במיל' יובל ענבר ממושב חגור וסא"ל בדימוס איתי תלמי מקיבוץ הסוללים הם שני הטייסים שנהרגו הבוקר בהתרסקות המטוס הקל בעמק יזרעאל | ענבר היה טייס קרב בשירות מילואים פעיל בחיל האוויר, ובעברו היה גם מפקד טייסת | תלמי שירת עשרות שנים כטייס קרב, ומילא תפקידים בכירים בחייל (בארץ)
טיסה שגרתית של חברת התעופה הבריטית Jet2 בסוף השבוע חוותה רגעי אימה לאחר שהטייס חש ברע והתעורר החשד כי הוא עובר התקף לב | הדיילים חיפשו בדחיפות בתא הנוסעים אחר אנשי מקצוע רפואיים בקרב הנוסעים שיכלו לסייע | מהחברה נמסר כי "בשום שלב לא נפגעה הבטיחות, והנוסעים המשיכו את נסיעתם" (תעופה)
הדרמה יוצאת הדופן הזו התרחשה בשמי המדינה הציורית סלובניה, במהלך טיסה אזרחית בשמי האזור. אחד הנוסעים שהביט כבדרך אגב לעבר תא הטייס של מטוס קטן שטס בסמוך אליהם, נדהם לגלות כי הווילונות הפנימיים בקוקפיט משוכים לחלוטין, וכי לטייסים אין שום שדה ראייה קדימה או לצדדים (בעולם)
טייס כבן 70 נפצע באורח אנוש לאחר שמטוסו הקטן פגע בקווי מתח גבוה והתרסק בלב שכונת מגורים בלוס אנג'לס | עדי ראייה שהיו במקום מיהרו להרים את המטוס ההפוך וחילצו את הטייס שניות לפני הגעת כוחות החירום (חדשות בעולם)
מערכת המשפט מפגינה רגישות יוצאת דופן למציאות המלחמה בשני פסקי דין מטלטלים. טייס המבצע טיסות חילוץ והשבת חטופים ניצל מהרשעה בגין פיצול דירה, ובני זוג שהציבו מיגונית ללא היתר כדי להגן על ילדיהם זכו לאוזן קשבת מהשופטים (חוק ומשפט)
לפי דיווח ב'טיימס' הבריטי, ארה"ב עשתה שימוש בתוכנה הישראלית פגסוס כדי להטעות את האיראנים במהלך מבצע החילוץ של הטייס האמריקני שמטוסו יורט | התוכנה הישראלית שידועה ביעילותה, הייתה כלי מרכזי באסטרטגיה האמריקנית כדי למנוע מהאיראנים לבצע חיפושים במקום הנפילה | כך עבדה השיטה (חדשות)
תמונות התקיפה באיראן נראות לרבים כמו סרט טכנולוגי נקי, אך אלוף (במיל') גדעון שפר, שנטש בעבר מטוס בלב מצרים, מזכיר בראיון מיוחד: "השגרה היא האויב הכי גדול של הטייס" • ועל הרגעים המורטים על המצנח והתפילה שהרוח תשיב אותו לישראל • "המטרה להסיר את האיום מעל העם היהודי" | צפו (חדשות מלחמה)
המשטרה הצליחה לסגור על פושע תנועה באמצעות מרדף אווירי, לאחר שהאחרון התגלה כפסול נהיגה מזה יותר מעשור | בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הטייס מעביר מסרים ישירים לניידות בזמן שהוא צופה על הנהג מלמעלה | האירוע הסתיים בחניון בעומק הכפר (משטרה)
דייל לשעבר מקנדה, מואשם כי התחזה לטייס ובאמצעות תעודות מזויפות הצליח לעלות על טיסות ברחבי ארצות הברית וקנדה – מבלי לשלם וללא רישיון טיס | הוא נעצר בפנמה והוסגר לארצות הברית, שם כפר בהאשמות | אם יורשע, צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר (תעופה)