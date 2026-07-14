בצעד אסטרטגי, נחתו שישה מטוסי F-35B בבסיס אקרוטירי – "רוחות הרפאים" של חיל האוויר המלכותי כבר כאן. לא מדובר בסיור לוגיסטי, אלא בהצבת זרוע אסטרטגית קטלנית שמסוגלת לראות הכל, לחדור לכל מקום ולשתק מטרות אויב עוד לפני שהן מופיעות על המכ"ם. (צבא וביטחון)
סופר טייפון פונג וונג פגע אמש בצפון-מזרח לוזון בפיליפינים, עם רוחות עד 230 קמ״ש והצפות נרחבות | יותר ממיליון איש פונו, נגרמו קריסות מבנים, מפולות בוץ ונזק חקלאי כבד, וכמה בני אדם נהרגו | הרשויות הכריזו על מצב חירום ומערך חילוץ פועל להערכת נזק וסיוע לנפגעים (בעולם)
רוחות עזות החלו להכות את חופי הפיליפינים במה שכונה על ידי החזאים כ'סופר טייפון', ימים לאחר שהטייפון 'קלמאגי' זרע הרס נרחב במדינה והביא למותם של יותר מ-200 בני אדם | תיעוד מהרוחות העזות הפוקדות את המדינה (בעולם)
טייפון פודול היכה היום (רביעי) בחופיה הדרום-מזרחיים של טאיוואן, אזור דל אוכלוסין, עם רוחות עזות שהגיעו למהירות של עד 191 קמ"ש | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן היה לראות את התוצאה ההרסנית של הרוחות העוצמתיות, כולל גגות עקורים ורכבים שהתהפכו מעוצמת הרוחות (חדשות, בעולם)
מיליוני בני אדם פונו מבתיהם במנוסה לאחר שהטייפון 'שנשאן' פקד את דרום מערב המדינה | הרשויות דיווחו עד כה על שלושה הרוגים באירוע מזג האוויר הקיצוני | הרשויות מגדירות את הסערה כאחת החזקות ביותר שפקדו אי פעם את האזור (בעולם)