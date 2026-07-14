כיכר השבת

עוד כתבות על טייפון:

עליית מדרגה אסטרטגית

|

חצה רף היסטורי

||
9

הרס נרחב במדינה

||
1

מכה אחר מכה | תיעוד 

|

טייפון 'קלמאגי' | תיעוד 

||
1

התושבים נקראו לתפוס מחסה

|

בדרך לבירה 

||
4

רגע לפני שעוזב

||
1

סיכום חדשות החוץ • צפו

||
7

"גרוע ממלחמת העולם השניה"

||
2

תיעוד וידאו

||
3

תיעוד בלעדי

||
4

רוחות אדירות

||
1
|
||
3
||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר