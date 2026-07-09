בזמן שהשיח הציבורי והתקשורתי סוער סביב התקציבים לציבור החרדי, פרופ' ירון זליכה, יו"ר המפלגה הכלכלית והחשב הכללי באוצר לשעבר, מציג זווית שונה לחלוטין | מדוע הניסיון להפוך את החרדים ל"נטל הכלכלי" הוא ספין שנועד להגן על הטייקונים של המדינה | וגם הברכה שקיבל ממרן רבינו הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, והמירוץ הפוליטי | צפו בריאיון מרתק (דבר ראשון)
על רקע פרשית "הרב והניצב" בה מעורבים בכירים במשק מחסידיו של הרב יאשיהו פינטו, יאיר לפיד תוקף: "אני לא אוהב את הערבוביה שבין פוליטיקאים, אנשי עסקים ועכשיו גם קציני משטרה, עם רבנים וקמעות" • בין הדברים תקף לפיד גם את חברו נפתלי בנט: "הוא הורד מדרגת אח לדרגת בן דוד" (חדשות, בארץ)
לפחות 12 אלף איש השתתפו הלילה (מוצ"ש) בעצרות מחאה שנערכו במוקדים שונים ברחבי הארץ נגד הגזירות הקשות על מעמד הביניים הישראלי. עמיר, פעיל חברתי בשיחה ל'כיכר השבת' במוקד ההפגנות בתל אביב: "אנחנו קוראים ללפיד להתפטר וללכת הביתה, שייתן לאחרים לפעול בשבילנו" • צפו בתיעוד (בארץ)
דור הרבנים החדש שקם בישראל הוא דור אחר. הוא מצויד ביועץ תקשורת צמוד ובטייקון מחמד, הוא מכיר היטב את הדיילים במחלקות העסקים במטוסים, ומעדיף לערוך שיעורים בבתים ברמת אביב ולא בבתי כנסת באופקים. להימנעות מהדלות, הצניעות והסגפנות יש מחיר: כותרות לא מחמיאות, פרשות שלא קשורות לעולם התורה ובעיקר ריח לא טוב
אני סתם אזרח, לא עשיר וגם לא נזקק. אלא עובד קשה ומתפרנס יפה. אינני יודע מה איתך, אבל שמתי לב שכל היום אני עסוק בלפרנס את חבריך! בקפה של הבוקר- כבר הספקתי לגלגל כמה שקלים לקופתה של משפחת שטראוס עלית, תוך כדי לגימתו כשאני בודק את המיילים ומתחבר לנטויז'ן הוצאתי עוד כמה שקלים היישר לכיסו של נוחי דנקנר (אקטואליה)