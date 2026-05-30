פיקוד המרכז של צבא ארה"ב אישר כי השבית ספינה שניסתה לפרוץ את המצור האמריקני על נמליה של איראן באזור מפרץ עומאן | הספינה התעלמה מכ-20 אזהרות על כך שהיא מפירה את המצור האמריקני | בעקבות זאת, מטוס קרב שיגר טיל "הלפייר" לחדר המנועים של הספינה והשבית אותה (בעולם)
חשיפת דגם ה-Yildirimhan, טיל בליסטי טורקי חדש בעל טווח מוצהר של 6,000 קילומטרים וראש קרב כבד במיוחד, עוררה שאלות כבדות משקל במערב ובמזרח התיכון | האם אנקרה באמת בדרך ליכולת בין-יבשתית, או שמדובר בעיקר במסר אסטרטגי שנועד להציג עצמאות ביטחונית, יוקרה טכנולוגית והרתעה אזורית רחבת היקף? (בעולם)
חברת "טיבריוס אירוספייס" רשמה הישג היסטורי בניסוי פגז ה-"Sceptre", מצויד במנוע סילון ובינה מלאכותית. הפיתוח מאפשר ירי לטווח דמיוני של 150 ק"מ בדיוק כירורגי, תוך הפיכת תותחים סטנדרטיים למערכות תקיפה אסטרטגיות חסינות מפני שיבושי אויב ולוחמה אלקטרונית (תקיפה והגנה)
הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעת בני משפחת גרשוביץ שנהרגו באסון פגיעת הטיל בחיפה: לנה, בעלה ולדימיר, בנם דימה וכלתם לוסיל | הבן שהתגורר עם רעייתו בהרצליה, החזיר את אביו לבית מבית החולים שעות ספורות לפני שקרס (בארץ)
עשרות צעירים פלסטינים, תושבי הכפר הסמוך חארס בשומרון, התגודדו בסמוך לטיל הענק שנפל הבוקר באזור - בין הכפר ובין צומת גיתי אבישר | ביישוב החרדי הסמוך עמנואל קראו לתושבים להקפיד ביתר שעת על שמירת ההנחיות בעקבות הנפילה (בארץ)
התקיפות של חיל האוויר הישראלי באיראן נמשכות בעוצמה היום: דובר צה"ל פרסם תיעודים מהשמדת משגרי טילים בליסטיים והשמדת כלי טיס בלתי מאויישים: חיל האוויר ממשיך לפעול בשמי איראן גם בשעה זו | צפו (חדשות מלחמה)
דרמה בנחתים: טיל ה"זאב האדום" נכנס לשירות מבצעי.
במסגרת עסקת ענק, ארה"ב מצטיידת בחימוש מדויק לטווח של 370 ק"מ - מדובר במלאכת מחשבת של התעצמות טכנולוגית, שנועדה להבטיח עליונות אווירית והרתעה מוחלטת בשדה הקרב המודרני (תקיפה והגנה)
עורך דין יהודי מדניפרו שרד בנס מתקיפה רוסית שהרסה את משרדו. הוא מייחס את הישרדותו להנחת תפילין קבועה ולתפילה בציון בעל התניא בערב ראש השנה האחרון: "נסעתי חמש וחצי שעות לכל כיוון בדרכים משובשות" (יהדות בעולם)