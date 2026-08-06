בכלי התקשורת המובילים במוסקבה מנתחים את הצעדים האחרונים של הבית הלבן במזרח התיכון ומזהירים מפני הסלמה חסרת תקדים, תוך שהם מציגים פרשנות של עימות המוחות האסטרטגי והרגיש בין וושינגטון לבין טהרן בתקופה גורלית זו (בעולם)
צבא ירדן עדכן רשמית כי מערכות ההגנה האווירית שלו יירטו בהצלחה חמישה טילים ששוגרו מאיראן לשטח הממלכה, זאת במקביל לגל תקיפות אמריקאי נרחב באיים איראניים, איומי תגובה מצד מיליציות פרו-איראניות וצעדים סעודיים להקמת קואליציה ימית להגנה בים האדום (בעולם)
איראן שיגרה שישה טילים בליסטיים לעבר העיר עקבה שבירדן הסמוכה לאילת | פיצוצים עזים נשמעו באילת | צבא ירדן דיווח כי ארבעה טילים יורטו בהצלחה ושניים נפלו בשטחים לא מיושבים במערכת הביטחון מזהירים: "ייתכנו זליגות לשטח הארץ" (צבא)
בעקבות חוסר הוודאות במצב הבטחוני, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין מסר שיחה נוקבת: "מי שמפסיק באמצע הגמרא לשמוע 'עיקרי חדשות', יוצר חור בשמירה על העיר" • מדוע הבטחת ה'חזון איש' לא התקיימה במלואה בסבבים האחרונים ומה חלקם של קווי הנייעס? • הדברים המלאים (חרדים)
משמרות המהפכה באיראן חשפו תיעודים רשמיים המציגים את רגעי השיגור של מטח טילים בליסטיים לטווח בינוני לעבר מדינת ישראל, הכולל שימוש בטילים מסוג "עימאד", "ח'ייבר שקאן" ו"חאג' קאסם" - וגם סיסמה אחת בעברית תקינה (העולם הערבי)
צה"ל השלים תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות ותשתיות טילים של המשטר האיראני. המבצע, שהגיע בתגובה למטחי טילים לעבר ישראל, כלל פגיעה במתקנים פטרוכימיים לייצור רכיבי טילים וביסוס עליונות אווירית מוחלטת של חיל האוויר (צבא וביטחון)
התעשייה האווירית הודיעה על התקשרות דרמטית עם משרד הביטחון למכירת מערכות הגנה אווירית מתקדמות • בשל היקף המכירות הקיצוני, המהלך אושר פה אחד בדירקטוריון כ"עסקת בעלי שליטה"| אחת ההתקשרויות המשמעותיות ביותר בשנים האחרונות (צבא וביטחון)
המכה האמריקאית על ציר טהראן-בייג'ינג: סנקציות חריפות הוטלו על חברות לוויין סיניות שסיפקו צילומי ריגול של כוחות ארה"ב לאיראן במהלך מבצע צבאי רגיש. וושינגטון במסר ברור: "נשבש כל רשת רכש שתתמוך בתוכנית הטילים והכטב"מים האיראנית" (בעולם)