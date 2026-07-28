דמיינו לעצמכם שאתם עולים לטיסה, ואז נאלצים להתעכב בגלל... יתושים | ברשתות החברתיות הופץ ביממה האחרונה תיעוד מתוך טיסה שהייתה אמורה להמריא משדה התעופה מילאנו מלפנסה שבאיטליה לאליקנטה שבספרד, אלא שבעקבות נחיל יתושים שנכנס לתא הנוסעים הטיסה התעכבה 3 שעות | הנוסעים ירדו מהמטוס, הוחזרו לטרמינל, ומאוחר יותר עלו למטוס אחר | כך זה נראה - צפו (תעופה)
דרמה של ממש נרשמה הבוקר בטיסה שגרתית של חברת התעופה ריינאייר | בזמן ההמראה, אחד החלונות התנפץ ונרשמה ירידת לחץ בתא הנוסעים, מסכות החמצן ירדו, אלא שהדרמה לא נגמרה שם | הנוסע שישב בסמוך לחלון החל להישאב החוצה דרך החלון המנופץ | עדי ראיה סיפרו שאשתו אחזה בו שלא יישאב מהמטוס, ונוסעים נוספים עזרו לה (תעופה)
סרטון משעשע שהופץ ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, מציג רגע ויראלי מתוך טיסה, שבו נוסעים רבים התקבצו סביב נוסע אחר שהחזיק מחשב נייד | הנוסע רכש חיבור לאינטרנט אלחוטי (Wi-Fi) במטוס כדי לצפות בשידור חי של משחק כדורגל והפך למעין שדרן עבור שאר הנוסעים | עשרות נוסעים התאספו כדי לעקוב יחד אחר השידור בגובה רב | צפו בתיעוד הוויראלי (תעופה)
אירוע מזעזע במיוחד התרחש בימים האחרונים בארגנטינה, כאשר מדריך טייס נםרד מתלמידתו במהלך טיסה - וקפץ אל מותו | הרשויות מעריכות כי מדובר באירוע על רקע נפשי ושללו בינתיים חשד לפלילים, גופתו של המורה נמצאה בשדה סמוך (חדשות)
נוסעים שעלו על טיסה בקירגיסטאן לא חלמו מה יתרחש בעוד דקות | במהלך ההמראה, קרס אחד מגלגלי הנחיתה האחוריים וגרם לתקיעת הכנף במסלול, בזמן שהדלק הסילוני נשפך מהמטוס | הנוסעים המבוהלים פונו באמצעות מגלשות החירום - כך זה נראה מעיני הנוסעים | צפו בתיעוד (תעופה)
נוסע צעיר בטיסת יונייטד איירליינס חווה השבוע חווית טיסה בלתי שגרתית, כאשר מצא את עצמו לבד על המטוס - ללא נוסעים אחרים | לדבריו, "צוות הטיסה היה אדיב בצורה יוצאת דופן - אפשרו לי לפגוש את הטייסים, לשבת בכל מקום שרציתי במטוס, נתנו לי חטיפים חינם, ואפילו מסרו הודעות מיוחדות לאורך הטיסה ישירות אליי" (תעופה)
בריאן ג'ונסון, הביוהאקר שמנסה לרמות את המוות גילה שגופו בוגד בו | מוטי אשכנזי, הנרקומן שיצא לגנוב תיקים בחוף והפך לגיבור לאומי שמפקח על הרוחצים | אזהרת המיקרוגל שכל הורה חייב לשמוע, הקנסות החדשים בשחקים והטרנדים הכי מטורפים שרצים ברשת (דבר ראשון)
טיסה UA858 של יונייטד איירליינס משנגחאי לסן פרנסיסקו נאלצה לסטות ממסלולה ולעצור בנמל התעופה נריטה בטוקיו ב-24 ביוני עקב נוסעת שהתפרעה | הטיסה הייתה בדרכה משנגחאי לסן פרנסיסקו, כאשר הנוסעת החלה בעימות סוער עם דיילות האוויר | הקפטן החליט להטות את המטוס לנחיתת חירום בשדה התעופה נריטה בטוקיו | עם הגעתו, גורמי הביטחון היפנים הורידו את האישה, והותירו את כל הנוסעים זועמים על האירוע (תעופה)
נוסעים בחברת אייר ניו זילנד חוו חוויה מפחידה כאשר המטוס נגע בקרקע בעיצומה של סופה - והמריא בחזרה | הטייס קיבל את ההחלטה ברגע שאחרי האחרון כאשר הבין כי מסוכן מדי לנחות במזג האוויר ששרר במקום | כך זה הסתיים (בעולם)
טיסה פנימית בארצות הברית הפכה לזירת כאוס ומלחמה כאשר על פי הדיווחים, נוסע נשך נוסע אחר וניסה לתקוף אחרים בטיסה | הטייס אומר: "אני לא יודע אם הוא הזיות, אבל הוא פשוט נשך נוסע והוא מנסה להילחם בכולם" | הטיסה נחתה בשלום והנוסע טופל (תעופה)
תיעוד חריג בטיסת ארקיע: צוות הדיילים איתר גורי חולדות בתוך אחת מעגלות השירות במטוס | בארקיע טענו כי מדובר בעגלת ציוד שהגיעה ממחסן הציוד היבש של חברת תמ״מ ולא במזון שיועד לנוסעים | בתמ״מ דחו את הטענות ומסרו כי העגלה, שכללה שתייה קלה בלבד, נבדקה ואושרה כתקינה לפני ההעמסה למטוס | בחברה קראו לארקיע לבצע תחקיר מקיף לבירור נסיבות האירוע (תעופה)
טיסה של טורקיש איירליינס מאיסטנבול לסאו פאולו נאלצה לסטות ממסלולה לאחר שנוסעת ילדה באמצע טיסה מעל האוקיינוס האטלנטי | המטוס נחת בשלום בדקר, ונמסר כי האם והתינוק בריאים | לאחר השלמת ההליכים הנדרשים, המריא המטוס שוב והשלים את טיסתו לסאו פאולו (תעופה)
עיכוב ממושך בטיסה של חברת הלואו קוסט מהונג קונג "הונג קונג אקספרס", הפך לדרמה בעקבות אירוע רפואי פתאומי של אחד הנוסעים | טיסה UO131 הופנתה לשנג'ן (SZX) במקום ליעדה המתוכנן עקב תנאי מזג אוויר קשים בהונג קונג | הנוסעים נותרו על הסיפון במשך כשמונה שעות, במקום טיסה שהייתה אמורה להימשך כשעה בנסיבות רגילות, מכיוון שהמטוס התעכב בנמל התעופה שנזן | במהלך ההמתנה, נוסע שדווח כי סבל ממחלת לב חלה והתעלף | בעקבות התקרית, צוותים רפואיים הוזעקו למטוס, והנוסע קיבל חמצן ועבר טיפול רפואי מקיף | צפו בתקרית (תעופה)
נוסעים בטיסה שגרתית של ענקית התעופה האמריקנית סאות'ווסט איירליינס, הופתעו לגלות מי האיש שמחלק להם ממתקים במטוס ואף אוסף את הפסולת לאחר מכן | מדובר במנכ"ל החברה, בוב ג'ורדן, שבחר לפגוש את לקוחות החברה בגובה העיניים | החברה היא חברת התעופה הגדולה בעולם מבחינת מספר הנוסעים שהיא מטיסה, והרביעית בגודלה בעולם מבחינת היקף הצי שברשותה | זו לא הפעם הראשונה שהוא תועד כך בטיסות של החברה, האם נראה דברים דומים בחברות התעופה הישראליות? | צפו (תעופה)