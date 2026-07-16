לאחר שנותרו ללא מענה בשדה התעופה בלרנקה, נאלצו הנוסעים להמתין שעות ארוכות בתנאים מחפירים. בית המשפט דחה את התירוצים של חברות התעופה וקבע כי הרשלנות תעלה להן ביוקר. פסק הדין המטלטל מבהיר לחברות: האחריות לטובת הלקוחות היא מוחלטת (משפט)
הבנש"ק הרב עזרא אונגר, יזם נדל"ן מצליח בן 36 בלבד, במשא ומתן מתקדם לרכישת ענק של חברת התעופה הישראלית 'ארקיע' | פרופיל ראשוני לדמותו של האברך המיוחס, אשר הפך ממוכר מאפים בכולל בארץ ליזם נדל"ן מצליח שמגלגל מיליונים כל חודש | מקורביו ל'כיכר השבת': "כאב לו חילול השבת ההמוני של החברות, זה מה שדחף אותו למהלך המטורף" • כל הפרטים (חרדים, בעולם)
לאחר שנפגעו קשות במהלך סבבי המלחמה בשנתיים האחרונות, נמל התעופה של ישראל חוזר אט אט לגודלו המקורי | היום נרשמה התקדמות משמעותית בהתאוששות ענף התעופה בישראל, עם חזרתן של מספר חברות מובילות והרחבה נוספת של הפעילות הבינלאומית | 'כיכר השבת' עושה לכם סדר בפרטים (תעופה)
עיכובי היציאה מהארץ לבחורים שהוגדרו "עריקים" מייצרים משבר עמוק בעולם השידוכים החסידי | דובר חסידות ויז'ניץ מרכז, הרב שלמה וייס, בריאיון כאוב ומטלטל ב'אולפן כיכר': "בחורים לא יכולים לטוס להתארס, משפחות לא מגיעות לחתונות, ואברכים נעצרים בשדה התעופה מול הילדים שלהם" | הוא מוסיף וזועק: "אנחנו בכאוס מוחלט, אין עם מי לדבר" • צפו בריאיון (חסידים)
הוא משמיד מתכת מטוסים בשניות חודר כל דבר ומאיים גם על המטוסים החזקים בעולם | מה הסוד המדעי שמאחורי האיסור המחמיר להעלות כספית לטיסות? ואיך תגובה כימית אחת יכולה להפוך את שלדת המטוס לאבק תוך דקות ספורות (חדשות בעולם)
בצל המשבר הפוקד את ענף התעופה בישראל וחוסר הוודאות הביטחוני המשפיע על שיקוליהן של חברות התעופה הזרות, שורת חברות תעופה הודיעו בימים האחרונים על דחיית חזרתן לפעילות בישראל וממנה | 'כיכר השבת' עם כל הפרטים (תעופה)
המאבק על ליבה של ענקית התעופה "אמירייטס": משרד התחבורה מקדם מהלך תקדימי מול החברה, הכולל הצעה להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה בן-גוריון לניו יורק ולבנגקוק ללא עצירה בדובאי | המהלך נועד להחזיר את החברה לישראל לאחר שלא נחתה כאן מה-7 באוקטובר | כניסת ענקית תעופה לקווים המבוקשים עשויה להוביל לירידת מחירים (תעופה)
משרד התחבורה נמצא במגעים עם חברת "פלאיי דובאי" האמירתית להפעלת טיסות ישירות מנמל התעופה רמון באילת לאירופה | נציגי החברה האמירתית צפויים להגיע לרמון לסיור בנושא, כך לפי גורמים במשרד התחבורה | תכנית זו של משרד התחבורה הובאה כאמור בפני החברה האמירתית, שבוחנת את הנושא (תעופה)
בעקבות הפסקת האש, משרד התחבורה הודיע על פתיחה מחודשת של נתב"ג לטיסות בינלאומיות. חברות התעופה הזרות עודכנו על החזרה לשגרה, כשביום ראשון יצטרף גם נמל התעופה רמון לפעילות מלאה • חיפה תיבחן לקראת סוף השבוע | החזרה המדורגת (תעופה)