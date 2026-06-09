"זו תחושה של הכול כבר נקבע מראש" הסברתי, "כמו תלמיד שיודע שהציון שלו כבר קבוע מראש לפני שהוא ניגש לבחינה, אז הוא לא טורח ללמוד - "אם אין לי השפעה למה להתאמץ?" | אבל זוגיות לא יכולה לחיות במקום שבו אין בחירה, היא צריכה חמצן של בחירה יומיומית, לא בחירה חד פעמית - אלא בחירה בכל יום מחדש
מהי הדרך הנכונה לקבלת החלטות שנוכל לעמוד בהן? הרב מאיר גיא פיניאן עם מודל מעולם ה NLP| "במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש" - פירושים מפתיעים של עוברי אורח | ד"ר מיכאל אבולעפיה בראיון מרתק במיוחד על כוחות הנפש של כל אחד מאיתנו, ועל חיים כאן ועכשיו| היועץ לכלכלת המשפחה, משה קרויזר, על מניעים נפשיים וכלכלת משפחה נבונה |ומה אתם עניתם על השאלה השבועית • צפו בפרק נוסף של 'חיים באיז"י' בהגשת הרב אסף רצון (יהדות)
פרשת שופטים מצווה למנות שופטים ושוטרים "בכל שעריך", רש"י מדגיש: בכל מקום ובכל זמן. הרמב"ן מוסיף שמדובר גם בסדר חברתי וגם בתיקון אישי | יוסי עבדו, גרפולוג ומטפל רגשי ב NLP, מסביר איך הפרשה מלמדת אותנו להציב גבולות פנימיים, להתמודד עם פחדים ואמונות מגבילות, ולבנות ביטחון עצמי מתוך סדר ומשמעת בריאה (פסיכולוגיה)
מלבד העובדה הידועה שפסיכולוג זה דבר יקר, המטפל האישי לא תמיד זמין ברגעי מצוקה קיצוניים | בגלל הסיבות האלה, לא מעט אנשים פונים לצ'אטבוטים של בינה מלאכותית לשיחות "אישיות" עם האלגוריתם | האם זה בריא? האם זה בטוח? ובכלל, האם זה עובד? | כלי תקשורת בארה"ב סקרו את הנושא, וחזרו עם תשובות מפתיעות (מעניין, בריאות)
אנו נמצאים בפרשת בהר-בחוקותי וסיום ספר ויקרא, למעשה כל סיומו של חומש דורש ממך להתחיל חומש אחר מחדש - להתקדם ולא לעצור | יוסי עבדו, גרפולוג מומחה ומטפל רגשי ב-NLP, פורס לפניכם את השיחה השקטה שבתוך הפסוקים: על אדם שמרגיש שהוא מסוגל ליותר, אבל לא מצליח לזוז — ועל הדרך לצאת מהמחזוריות הרגשית שמנעה ממך לפרוץ כל השנים | כשסיפור מסתיים — והלב עדיין מחפש התחלה (פסיכולוגיה)
מחקרים חדשים מגלים: הקשר המפתיע בין לחץ נפשי לצרבת | טכנולוגיות חדשניות מציעות פתרונות מותאמים אישית | התזונה הים-תיכונית כמגן טבעי | סימנים מדאיגים שמחייבים בדיקה מיידית | כך תתמודדו עם התופעה המטרידה שמשפיעה על 40% מהאוכלוסייה (בריאות)
אם אתם הורים לתינוק קטן, כנראה שכבר חוויתם 'לילה לבן', שבו התינוק שלכם בכה ללא הפסקה, ואתם ניסיתם הכל – חיבוקים, נדנודים, אולי אפילו שיר ערש שתמיד עובד – אבל שום דבר לא עזר- בסוף גיליתם שהאשמה היא האוזניים הקטנטנות שלו, שסובלות מדלקת | דלקות אוזניים הן אחת התופעות הנפוצות ביותר אצל תינוקות, ובואו נודה, גם אחת המתסכלות ביותר עבור ההורים- למה זה קורה וכיצד נמנע את התופעה? (תינוקות, מאמע, נשים)
שבוע אחרי הטיפול הראשון זה קרה. חפפתי את הראש ואחד מפאותיי נתלשו. ליבי הלם בחוזקה - הנה היא באה, הנשירה הגיעה. ניסיתי לתלוש את שיער הזקן הצמוד, הוא נתלש לי ממש בקלות. הכרית עליה הנחתי את ראשי, התמלאה בשיער. הרגשתי כבר בתוך זה (מגזין כיכר)