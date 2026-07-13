הוא חלם לכבוש את פסגת המקאלו, אך מצא את עצמו נלחם על חייו לבד בחושך המקפיא כשהמדריך שלו נעלם כעת, לאחר שאיבד את כל אצבעות ידו השמאלית, קונסטנטין סמירנוב חושף את המחדל המזעזע שהפך מסע יוקרתי לסיוט ב"אזור המוות" (חדשות בעולם)
בזמן שתושבי ורשה רק התעוררו, מרצ'ין באנוט כבר היה תלוי בין שמיים לארץ על גורד השחקים הגבוה ביותר בפולין | בלי חבלי בטיחות ובלי פחד, הוא כבש את פסגת ה"ורסו טאוור" אך שם חיכתה לו קבלת פנים שלא תכנן (חדשות בעולם)
בשידור חי שזעזע את העולם, המטפס כבש את פסגת גורד השחקים ללא חבלים או רתמות, כשהוא תלוי בין שמיים לארץ בגובה בלתי נתפס של 508 מטרים |המבצע הנועז, שנמשך כ-90 דקות תחת רוחות מצליפות, הותיר מיליוני צופים נדהמים (חדשות בעולם)