פותחים את המקרר, מוציאים את הגבינה הצהובה - ומגלים שהפרוסה העליונה כבר התקשתה, הקצוות התייבשו, ולפעמים אפילו הופיעו כתמים לבנים. רבים חושבים שזו פשוט תוצאה של הזמן, אבל בפועל, במקרים רבים זו בכלל הדרך שבה אנחנו מאחסנים את הגבינה. המקום שבו היא מונחת במקרר, אופן הסגירה של האריזה ואפילו כמה זמן היא נשארת פתוחה - כולם משפיעים על הטריות שלה (אוכל)
סיימתם את רוטב העגבניות, שטפתם את הקופסה היטב ואפילו העברתם אותה במדיח - אבל הכתם הכתום עדיין שם. הוא לא בהכרח מעיד שהקופסה מלוכלכת, אבל הוא בהחלט יכול להישאר הרבה אחרי שהאוכל נעלם |למה דווקא רוטב עגבניות, מטבוחה ותבשילים מתובלים מצליחים לצבוע את הפלסטיק, מה באמת יכול להסיר את הכתם ואיזו פעולה עלולה לקבע אותו עוד יותר? (מאמע, בית)
מכונת הכביסה עובדת היום שעות נוספות - ובבתים שנוהגים שלא לכבס בכל תשעת הימים, כל מכונה אחרונה הופכת לחשובה במיוחד. אבל דווקא בלחץ שלפני השקיעה, טעות קטנה אחת יכולה להשאיר אתכם עם בגדים לא נקיים, ריח לא נעים או סל כביסה שלא באמת התרוקן. רגע לפני שמפעילים עוד מכונה - זה הסדר החכם שיעזור לכם להספיק יותר (בית)
זה מתחיל בלילה אחד של עייפות: הכרית קרובה, מגבון האיפור נשאר סגור - והעור נשאר עם כל מה שהצטבר עליו במשך היום. גם איפור שנחשב “עדין” לא נועד להישאר על הפנים עד הבוקר, ולפעמים דווקא ההרגל הקטן הזה הוא מה שהעור מנסה לסמן לנו אחר כך (מאמע)
השניצל יוצא מהמחבת זהוב, ריחני ומבטיח - ואז זה קורה: הציפוי מתחיל להתרומם, להתקלף ולהישאר בצלחת. רגע לפני שמאשימים את השמן או את המחבת, כדאי לבדוק פעולה אחת קטנה שרבים עושים בשלב הציפוי והיא זו שעלולה להרוס את כל הקריספיות (אוכל)
אבוקדו יכול להיות אחד הפירות הכי מתסכלים בבית: קונים אותו קשה מדי, מחכים ימים, ואז מפספסים את רגע השיא או שהוא נהיה שחור מבפנים עוד לפני שהספקתם ליהנות ממנו. אבל יש דרך פשוטה, ביתית ואפקטיבית להאיץ את ההבשלה שלו ולהימנע מהשחרה מיותרת בדרך (אוכל)
כולם בטוחים שהסוד לחמין מושלם נמצא בתבלינים או בסוג הבשר. אבל בשלנים ותיקים יודעים שהטעות שהורסת את הסיר מתחילה הרבה לפני שבת - ולעיתים בלי שמרגישים. אם גם אצלכם הטשולנט לא תמיד יוצא כמו שדמיינתם, כדאי להכיר את הכללים הקטנים שעושים את כל ההבדל (אוכל ומתכונים)
זה נראה כמו אחד הדברים הכי בסיסיים במטבח: קונים קרטון ביצים, מניחים במקרר, וזהו. אבל בפועל, שתי פעולות קטנות מאוד שאנשים עושים כמעט אוטומטית עלולות להשפיע על הטריות, המרקם ואפילו על הסיכון לקלקול מוקדם | לא מדובר בהרגל “מסוכן” במובן הדרמטי, אלא בטעות יומיומית שקטה, כזו שמצטברת לאורך זמן (בריאות, אוכל)
פתחתם קופסת שימורים של מלפפונים חמוצים, הילדים חיסלו את כולם תוך ארוחה אחת, ורגע לפני שאתם שופכים את המים שנותרו בכיור - כדאי שתעצרו. הנוזל הירקרק הזה, שרובנו רואים בו פסולת תעשייתית, הוא למעשה אחד מחומרי הניקוי החזקים והיעילים ביותר שכבר נמצאים אצלכם במטבח. במקום לקנות עוד חומר כימי יקר ומסוכן לנשימה, הנוזל הזה יציל את הסירים שלכם מהכתמים הכי עקשניים שהתייאשתם מהם (בית, מאמע)
הסלמון נראה מושלם כשהוא נכנס לתנור. המרינדה עשירה, הלימון נסחט בנדיבות והריח מבטיח גדולות. אבל אז זה קורה שוב: שכבה לבנה מופיעה מעל הדג, המרקם הופך יבש והריח הדגי משתלט על המטבח. מתברר שהבעיה בדרך כלל אינה בדג עצמו. כמה טעויות קטנות בדרך ההכנה יכולות לעשות את כל ההבדל בין סלמון עסיסי ורך לבין מנה שאף אחד לא ממהר לקחת ממנה מנה שנייה (אוכל ומתכונים, מאמע)
היא נמצאת כמעט בכל בית, משמשת אותנו מדי יום, ונראית נקייה לחלוטין. אלא שמתחת לפני השטח מסתתרת לעיתים שכבה של עובש וחיידקים שרוב האנשים כלל לא מודעים לקיומה. לפני נטילת הידיים הבאה שלכם, יש דבר אחד שכדאי לבדוק (מאמע, בית)
פתחתם את מכונת הכביסה וגיליתם שחולצות השבת הלבנות קיבלו גוון אפרורי ומבאס בגלל גרב אחת שהסתננה? לפני שאתם מתייאשים ורצים לקנות חולצות חדשות, פטנט החירום הבא שנמצא אצלכם במטבח יחזיר את הלובן הבוהק ויחסוך לכם מאות שקלים (מאמע, בית)
אתם נכנסים למיטה כשהרשתות סגורות לחלוטין, אך פעולה תמימה אחת שעשיתם במקלחת הפכה אתכם למגנט יתושים אנושי.
מחקר מדעי חדש חושף את הריח הביתי הפופולרי שכולנו אוהבים ומזמין את העקיצות - ואיזה פטנט מפתיע יבטיח לכם לילה שקט? (מעניין)
מכירים את הרגע הזה בערב שבת, או סתם באמצע שבוע כשרוצים לארוז את שאריות הארוחה? אתם מוציאים את גליל הניילון הנצמד, מנסים למצוא את הקצה שלו, ואז מתחיל הסיוט: הניילון נקרע באלכסון, נדבק לעצמו, מתכווץ לגוש בלתי אפשרי, ואתם נשארים עם עצבים מרוטים וחצי גליל מבוזבז בפח | הפתרון לבעיה לא דורש מכם לקנות מכשיר יקר או להחליף מותג - הוא נמצא ממש עכשיו בתוך המקפיא שלכם (בית, מאמע)
מטלות הבית, ובמיוחד שמירה על ניקוי המטבח, דורשות מאיתנו שעות ארוכות של מאמץ מדי שבוע. עבור משפחות ברוכות ילדים, האתגר הופך למורכב עוד יותר כאשר מדובר בהסרת שומנים קשים, סירים שרופים וכתמי אפייה עקשניים. אלא שלאחרונה, הרשתות החברתיות ואתרי הקניות הגדולים בחו"ל סוערים סביב מוצר ניקוי קטן וזול, שהפך ללהיט ויראלי ומבטיח להחליף לחלוטין את הספוגים המסורתיים ואת צמר הפלדה הישן (מאמע, בית)
התינוק גדל, ואת מוציאה מהארון בשיא ההתרגשות את האוברול היוקרתי או את בגד השבת ששמרת מהילד הקודם. קיפלת אותם נקיים, ריחניים ובמצב מושלם. אבל כשאת פותחת את השקית, הלב נחמץ: כתמים צהובים ומכוערים מעטרים את הבד הלבן, כאילו מישהו שפך עליהם שמן בזמן שהם היו נעולים בארון.
איך זה קרה? והאם הבגדים האלו נהרסו לתמיד? התשובה נמצאת בכימיה שלא סיפרו לכם עליה.
תפתחו רגע את הדלת של חדר הכביסה שלכם. מה אתם רואים? אם התמונה כוללת הררי בגדים מעורבבים, ריח של נוזל כביסה דביק שגלש מהגלון ותחושת מועקה בגרון - אתם לא לבד. אבל בבית עם 11 ילדים, כביסה היא לא "מטלה" שאפשר לדחות לפעם בשבוע. היא פס ייצור תעשייתי לכל דבר. ואם אתם מנהלים מפעל - כדאי שתנהלו אותו כמו המקצוענים (מאמע, בית)
תמיד שאלתם את עצמכם איך במאפיות היוקרה החלה יוצאת עם ברק שחור-מהגוני כזה, בזמן שבבית היא נשארת חיוורת ומשעממת? זה לא המתכון שלכם שצריך להחליף, אלא רק להוסיף טריק קטן של 'זיגוג כפול' וקורט סוכר בביצה. כך הופכים את החלה הביתית למלכת השולחן במינימום מאמץ (אוכל, מאמע)