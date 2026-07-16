אפי קניאס הגיש לבית משפט השלום בירושלים תביעה בסך 100 אלף שקלים נגד חיים צפרי, בטענה למסע הכפשה שיטתי וזדוני בטיקטוק | במסגרת ההליך, צורפו טיקטוק ישראל וגוגל ישראל כנתבעות פורמליות במטרה לדרוש את הסרת הסרטונים ותוצאות החיפוש הפוגעניות | כוכב הטיקטוק חיים צפרי בתגובה לתביעת ההשתקה כנגדו: "כתב התביעה מלא בשקרים ואני ימשיך ביתר שאת לחשוף מידעים והאמת תתברר בבית המשפט" (משפט)
טרנד חדש ששוטף את הטיקטוק והאינסטגרם מציג שילוב נועז ומרהיב בין אספרסו חם למתיקות של דובדבנים וקולה וניל | זהו לא רק משקה, אלא מופע ויזואלי של טעמים וטקסטורות שמעניק פרשנות חדשה לחלוטין לחוויית הקפה המוכרת (חדשות בעולם)
בזמן שמומחים מזהירים מפני ההשלכות ההרסניות של צריכת תוכן דיגיטלי רדוד, מפתח יצירתי מצא פתרון מפתיע ומשעשע | הכירו את הפיצ'ר שחוסם לכם את המסך עם חתולים בדיוק ברגע שהמוח שלכם מתחיל "להירקב" (חדשות בעולם)
'פנופיין' עורר סערה לאחר שפרסם שורת סרטונים שבהם הוא נראה רודף אחרי עוברי אורח יהודים, משליך לעברם מטבעות ומכנה זאת מלכודת יהודים. לאחר שהסרטונים צברו למעלה ממאה מיליון צפיות, הרשתות החברתיות הסירו את תכניו ומשטרת לונדון פתחה בחקירה בגין פשעי שנאה (חדשות)
אפליקציה חברתית חדשה בשם UpScrolled, שמוצגת כתחליף לטיקטוק ולרשתות חברתיות אחרות, הפכה למוקד של תכנים אנטישמיים ותמיכה בטרור | כשמזינים בשורת החיפוש את המילה "ישראל", מתקבלות תוצאות תחת "הטריטוריות הכבושות של פלסטין" (בעולם)
לאחר מאמציו של דונלד טראמפ שהובילו להישארותה של טיקטוק בארה"ב, משתמשים טוענים כי האפליקציה מצנזרת תכנים אנטי-ממשלתיים ואנטי-טראמפ | התגובה של החברה האמריקנית האחראית על צנזור התכנים: "הפסקת חשמל" (חדשות)
האיש שהפך את השתיקה לאימפריה חובקת עולם חותם על עסקת ענק בשווי 975 מיליון דולר שמשנה את כללי המשחק הדיגיטליים | באמצעות פיתוח "תאום AI" מהפכני המבוסס על תווי פניו, קאבי לאמה הופך למותג שיוכל להניב מיליארדי דולרים בשנה מבלי שיצטרך לעמוד פיזית מול המצלמה (חדשות בעולם)
במהלך החודשים האחרונים, פעילות הבית הלבן והנשיא דונלד טראמפ ברשתות החברתיות חוותה שינוי מובהק | החשבונות הרשמיים החלו לשתף תוכן יוצא דופן, שכולל סרטונים ותמונות שהולכות הרחק מעבר למסגרת הרגילה של הודעות ממשלתיות | חלק מהסרטונים סיבכו את הבית הלבן מבחינה משפטית | אז מי עומד מאחורי השינוי, ואיך קשור לזה הנשיא לשעבר אובמה? (מעניין)
הילדים שלכם מול המסך? מחקר חדש חושף את ההשפעות המזיקות של סרטונים קצרים על המוח, הקשב והרווחה הנפשית שלהם | ככל שהצפייה גוברת, כך עולה החשש לפגיעה בהתפתחות הקוגניטיבית וביכולת להתרכז, והחוקרים מזהירים: זה כבר לא רק “בידור” – אלא אתגר בריאותי אמיתי (חדשות)
ראש הממשלה השתתף היום (שני) בכנס פורום מפקדי צה"ל במילואים, במעמד שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל אייל זמיר. הוא הצהיר כי ישראל משנה את תפיסת הפעולה שלה: "אין יותר הכלה – יש יוזמה ואקטיביות" (פוליטי, צבא)
מזה חודשים שארה"ב וסין מתקוטטות סביב אפליקציית הרשת החברתית טיקטוק, כאשר האמריקנים חוששים משימוש לא הוגן ופעולות ריגול של המדינה הקומוניסטית אחרי אמריקנים | בתגובה אסרה ארה"ב על שימוש באפליקציה, אך המהלך טרם יצא לפועל. כעת ייתכן שנמצא הפתרון (בעולם)