אחוזת גלנגורם שבאי מול בסקוטלנד הוצעה למכירה ביותר מ-9 מיליון ליש"ט, ובתמורה מקבל הקונה לא רק טירה ויקטוריאנית דרמטית מהמאה ה-19, אלא גם כ-15 אלף דונם של אדמות, יותר משלושה מיילים של קו חוף אטלנטי, יערות, אגמים, חוות בקר פעילה, נכסי אירוח ועסק תיירות מבוסס בלב אחד הנופים המרשימים של ההיילנדס (בעולם)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד מונתסר עמארה, שנעצר לאחרונה לאחר שהיה בבריחה מאז מרץ 2020. עמארה נאשם שירה מטווח קצר לפחות 7 כדורים לעבר חמודי סלמאן ז"ל שנרצח, וחברו שנפצע אנושות: "רצח שתוכנן בקפידה בתעוזה רבה" (משפט)
טירה נטושה במשך שנים ארוכות באי הסקוטי ראם הוצעה לאחרונה למכירה במחיר התחלתי מצחיק של 750 אלף ליש״ט - קצת יותר מ-3 מיליון שקל | הטירה משתרעת על שטח של כ־2,787 מ"ר וכוללת 20 חדרי שינה, שבעה חללי אירוח מרכזיים, גן מוקף חומה ועיצובי פנים מפוארים שנותרו כמעט ללא שינוי (בעולם)
הסאן הבריטי מדווח היום על אירוע חריג שהתרחש בחודש שעבר בשעה שרעולי פנים הצליחו לפרוץ לטירת "ווינדזור", אחד מהארמונות הרבים בריטניה, הנושא את שם משפחת המלוכה בבריטניה | הנסיך וויליאם ומשפחתו שהו באותה עת בארמון המלכותי (חדשות, בעולם)