ההיסטוריה חוזרת על עצמה, הפעם מדובר בדרמת ענק בעולם הטכנולוגיה | בראיון סוער בין משה מנס לאנליסט אלחנן טווייג, נחשף כיצד החברה המובילה בעולם ה-AI עומדת במרכזה של תביעת ענק – שכוללת מעקב, ריגול תעשייתי, הורדות נפחי מידע עצומים משרתים סודיים והעברת מאות עובדים | הציניות בסיפור? אפל, שסובלת כעת, בנתה את האימפריה שלה באותו דרך (דבר ראשון)
במקום טכנולוגיות יקרות, מעבדות מתקדמות ומוצרים נוצצים, יש המצאות שנולדו דווקא מתוך מחסור: תותבת מגומי וצמיגים ישנים, מסנן מים מחרס וכסף, מקרר שעובד בלי חשמל וכיסא גלגלים מכיסא פלסטיק פשוט | מאחורי הפתרונות הצנועים אך המדהימים הללו עומדים רופאים, קדרים, מהנדסים ואמנים שהבינו אמת פשוטה אחת: לפעמים הדרך לשנות חיים אינה עוברת דרך מכונה מורכבת, אלא דרך רעיון חכם, זול ונגיש (כיכר מגזין)
פריצת דרך מבוססת בינה מלאכותית הביאה לייצור כפפה חכמה המחזירה את יכולת האחיזה למשותקים | בכפפה מערכת פנאומטית רכה שמפענחת אותות שריר חלשים בזמן אמת מאפשרת למטופלים לשוב לאחוז חפצים - ואף עשויה לקדם שיקום עצבי (טכנולוגיה)
אחרי שנים של פיתוח מתקדם וציפיות גבוהות לשילוב בינה מלאכותית מתקדמת, דיווחים חדשים מצביעים על עצירת הפרויקט המפורסם | הסיבות אינן ברורות, אך ייתכן שמדובר בשילוב של אתגרים טכנולוגיים, עיכובי תוכנה ומשבר רכיבים (טכנולוגיה)
משרד הבריאות משיק את פרויקט "עוגן": תקציב ענק של 30 מיליון ש"ח יושקע בבתי החולים למען מוכנות לחירום. המטרה: העברת נתונים בזמן אמת על תפוסת מיטות, תשתיות ומידע קליני חיוני. בתי חולים שיעכבו את הביצוע יספגו קנסות כבדים (בריאות)
מחקר חדש של KAIST חושף את העלות האנרגטית האדירה של מערכות AI אוטונומיות: צריכת חשמל קיצונית, זמני עיבוד ארוכים ותלות בתשתיות שלא בטוח יעמדו בעומס | התחזיות מצביעות על לחץ חסר תקדים על רשתות החשמל העולמיות (טכנולוגיה)
בצל פריצות דרך טכנולוגיות חסרות תקדים, קבוצת Hephaestus מאוניברסיטת טסינגחואה הגנה על תוארה באליפות העולם בכדורגל רובוטי | לראשונה נערך גם משחק מלא של 11 על 11 בין רובוטים - והחזון לשנת 2050 נראה קרוב מתמיד (טכנולוגיה)