בזמן שחיילי צה"ל נלחמו לחלץ את נועה ארגמני וחבריה בלב נוסייראת, מידע מסווג כבר דלף לרשתות: למרות פנייה דחופה ודרמטית של סגן הצנזור הראשי בזמן אמת, מנהל ערוץ הטלגרם סירב להסיר את הפרסום בטענה שמדובר ב"מתחרה שמנסה להטעות אותו" (משפט)
רוסיה מחריפה את המאבק באפליקציות המסרים: וואטסאפ נחסמה, טלגרם תחת הגבלות והתושבים נדחפים לעבור לאפליקציית מסרים ממשלתית ללא הצפנה מקצה לקצה; וואטסאפ: "ניסיון לנתק יותר מ-100 מיליון משתמשים מתקשורת פרטית" (בעולם)
לפני כשבוע קבוצת האקרים פרו פלסטינית בשם 'חנדל'ה' המזוהה עם איראן, הודיעה כי הצליחה לחדור לטלפון של ראש הממשלה לשעבר בנט, ולאחר שבחר להכחיש את העניין הם אף פרסמו מידע נרחב מתוך הטלפון | בנט הוא ממש לא הקורבן הראשון של קבוצת ההאקרים הזו, והיא מחזיקה היסטוריה מפוקפקת בתחום | יצאנו לבדוק מי עומד מאחורי קבוצת ההאקרים? | פרופיל מקיף (מגזין)
כתב אישום הוגש נגד צעיר ערבי כבן 18, שנעצר בחשד לתכנון פיגוע בהשראת דאעש. לפי כתב האישום, הוא חיפש בטלגרם מדריכים להכנת מטעני חבלה והחזיק בארבעה אקדחים | בשב"כ מדגישים: “נפעל למצות את הדין עם כל מי שיסכן את ביטחון המדינה” (צבא וביטחון, בארץ)
ראש הממשלה נתניהו העניק היום ראיון חריג לערוץ טלגרם ישראלי - תוך עקיפת התקשורת הממוסדת - ואמר כי לחמאס "יש שתי אפשרויות: או כניעה או השמדה, אם עניין הכניעה לא עובד, תהיה תוכנית ב' - השמדה" | נתניהו הוסיף: "אני לא יכול לפרט את לוחות הזמנים, אני מניח שיהיו דברים לא צפויים" (בארץ)
וואטסאפ יוצאת בשורה של עדכונים חדשים לגרסה החדשה של האפלקיציה הפופולרית | מהיום תוכלו לקבל תמלול של ההודעות הקוליות, תוכלו לראות כמה אנשים מחוברים בקבוצות המשותפות, ועוד שורת חידושים ועדכונים (טכנולגיה)
לאחר שביומיים האחרונים פורסמה במספר ערוצי חדשות מובילים כתבה המכפישה את שרה נתניהו בטענה כי רעיית ראש הממשלה נוהגת להדליף דיווחים חסויים לחברותיה, הגישה הערב (שני) הגברת נתניהו כתב תביעה על סך חצי מיליון שקלים כנגד המפרסמים (בארץ, עיתונות)
לאחר מעצרו של מנכ"ל טלגרם הרוסי-צרפתי פאבל דורוב, גברו ברשתות החברתיות הקולות לשחרורו של המנכ"ל ומחאה על הגבלת חופש הביטוי, דווקא מצד צרפת - הרפובליקה הראשונה בעולם | נשיא צרפת הגיב לטענות בפוסט מתגונן, גם רוסיה מעורבת באירוע המעצר (בעולם)
הנאשם - חילוני תושב רמת גן גוייס למשימות הריגול על ידי סוכן איראני שלא הסתיר את זהות שולחיו ומטרותיו | מכתב האישום עולה כי עדן דבס בן ה-30 רכש בהוראות מפעילו כפפות, פאה, כרטיס סים ייעודי ועוד פריטים כדי לפעול | בנוסף, הוא פעל לגייס סוכנים נוספים (ביטחון)
בלשי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים עצרו לאחרונה בתום חקירה סמויה, חשודים בפרשיית ייבוא סמים קשים בכמות גדולה לארץ | סמים אלו הוסלקו בדופן מזוודות שאחת מהן נמסרה ל"סוכן" משטרתי שפעל באחת ממדינות אירופה והועברה לחשודים בארץ (משטרה)
רשת סחר בסמים ב"טלגרם" נחשפה על ידי המשטרה, במרכזה חשודה (30) תושבת ירושלים שהסתייעה בחברותיה, בבני משפחתה ובנוספים. במסגרת החקירה שהתנהלה ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים, אותרו ונתפסו סמים במשקל כ-16 קילוגרם ולמעלה ממאה אלף ש"ח, ונעצרו מספר נאשמים נוספים. יחידת התביעות בירושלים השלימה היום את הגשת כתבי האישום נגד כל המעורבים | כל הפרטים (חדשות משטרה)
פרויקט המגורים באישור חבר המועצת, המבחן הפומבי לילדי תל אביב, הכתבה מכיכר השבת שמככבת בערוצי השטנה של חמאס, חנוכת הבית בבית שמש עם הנגיד המפורסם והרבנים והדריכות לקראת פרסום מסקנות ועדת החקירה של אסון מירון (מעייריב)