התרגשות רבה בקרב בוגרי ובני הישיבה הגדולה באר יצחק - טלזסטון עם התחלת שיפוץ והרחבת בנין בית המדרש | בסוף שבוע שעבר נערך מעמד העברת בית המדרש והעברת ספרי התורה לקומת ה'עזרת נשים' לתקופת השיפוץ, ואי"ה כבר בזמן אלול הבעל"ט יחנכו את בית-המדרש החדש שהחל להבנות בימים אלו כיאה לכבודה של תורה (עולם הישיבות)
האדמו"ר מסאטמר השוהה בארה"ק, הגיע אמש לטלזסטון למעמד יציקת יסודות בבית ההחלמה ליולדות | את פני הקודש קידמו הנהלת בית ההחלמה הרב גבריאל פפנהיים, הרב חיים אלעזר רוזנפלד והרב אהרן צבי היילברוין, וכן ראש עיריית טלזסטון יצחק רביץ | לזכיה מיוחדת זכו היולדות הנרגשות לקבל ברכתו של האדמו"ר בביקורו בחדר התינוקות | במעמד הלחיים הזכיר האדמו"ר את ביקורו של אביו האדמו"ר ה'ברך משה' זי"ע במקום בשנת תשנ"ד | צפו בתיעוד (חסידים)
תושבי קרית יערים זועמים על כך שראש המועצה יצחק רביץ אינו מכבד את ההסכמים הקואליציוניים בנוגע להסעות תלמידים | במכתב תשובה לדרישה סיעת ש"ץ השיב ראש המועצה בדרישה מפוטין "להפסיק את המלחמה" | בסביבת ראש המועצה הסבירו: "התגובה היתה בהתאם לדרישה מנותקת ובלתי הגיונית לתקציב בלתי אפשרי" (חדשות)
המנהיג הליטאי יטוס לצרפת | התשובה המפתיעה של הראשל"צ על עסקת החטופים | הפסיקה של הגר"ב חותה - לא לטוס לאומן | איש מירון שנפטר, והתמונה עם מוטי שטיינמץ | בחור ישיבה נעצר בנתב"ג ונמק בכלא הצבאי - העסקנים מאשימים את הבחור (מעייריב)
התאוצה בתהליכי הפשרת השטחים החקלאיים סביב טלזסטון, מעמידה את שיווק הקרקעות החקלאיות של חברת "מבואות ירושלים" כהשקעה המשתלמת ביותר בשוק הנדל"ן. המחירים האטרקטיביים של הקרקעות לצד הזמינות הגבוהה הצפויה בהפיכת הקרקעות לקראת בנייה, מביאה למבול פניות הן של מבוגרים והן של צעירים החפצים בדיור בר השגה (נדל"ן, שיווקי)