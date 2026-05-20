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הלכה ב-60 שניות

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ש

הידור ואסתטיקה

כיכר בשיתוף רקמת המלך|מקודם

בִּקְדֻשָּׁה שֶׁל מַעְלָה

||
1

מירוץ נגד הזמן

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שמירת הקדושה והצניעות

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35

"תודה לבורא עולם"

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14

צַדֵּק צוֹעֲקֶיךָ

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2

זעקות ותפילות

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3

זכר צדיק לברכה

|

מרגש ומצמרר

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1

הרבי פתר את המצב בחכמה

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6

הופכים דף

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והטלית יפרוש כנפיו

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4

הלכה ב-60 שניות

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4

הלכה ב-60 שניות

|

הלכה ב-60 שניות

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כיכר השבת
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