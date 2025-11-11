במסגרת פרויקט 'כיכר השבת' על הבינה המלאכותית, מומחה הטכנולוגיה רן בר זיק מזהיר מפני שכפול קול של בני משפחה; לדבירו, "גניבות של מאות אלפי שקלים כבר קורות" |ומה הכלים החדשים לזיהוי זיופים? | האזינו (טכנולוגיה, דיגיטל)
ברקע הסערה סביב היעלמות הטלפון הנייד של הפצ"רית העצורה תומר ירושלמי, הערב דווח כי זמן קצר אחרי מעצרו של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין, מחק יונתן אוריך את כל המידע מהטלפון שלו וביצע איפוס הגדרות יצרן | לטענתו, "בכלל לא ידעתי על המעצר, אני עושה זאת מדי פעם כדי להימנע מהאזנות" (משפט)
מאז אמש, עצרה המדינה את נשימתה בחיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת יפעת תומר ירושלמי - שנמצאה מאז, אך התעלומה סביב מכשיר הטלפון שלה רק גדלה | השר לביטחון לאומי טען בישיבת הסיעה כי יש "ראיות מאוד חמורות" נגד בהרב-מיארה, אך לא המשיך לפרט במה מדובר | במקביל נעשים חיפושים באזור בו נמצאה ירושלמי אמש (חדשות)
סטודנט יפני עלה מחוץ לעונת הטיפוס, על הר הפוג'י במדינה, במהלך הליכתו הוא איבד את חלק מציודו האיש, ונדרש לחילוץ על ידי מסוק | מספר ימים לאחר מכן החליט הצעיר לחזור לאותו מקום שחולץ בפעם השנייה - זו הסיבה (בעולם)
עיתונאים ואזרחים שנחקרו על ידי הרשויות והמשטרה בסרביה גילו מיד לאחר מעצרם שהטלפון הסלולארי שלהם נפרץ | לפי הדיווח, התוכנה שסייעה לכאורה לרשויות לפרוץ לטלפונים הניידים היא תוכנה ישראלית שמסוגלת לפרוץ את ההגנה ההרמטית של מכשירי הטלפון (חדשות, בעולם)