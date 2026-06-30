הקיץ בשיאו: גל החום הכבד נמשך ומוביל לטמפרטורות גבוהות מהרגיל, אך המפות המטאורולוגיות מבשרות על שינוי באופק. מה צפוי ביומיים הקרובים ואיך תיראה ההקלה המיוחלת בסוף השבוע? כל הפרטים על המגמה החדשה והטמפרטורות בערים המרכזיות (מזג האוויר)
סקר עולמי ראשון מסוגו חושף כי עליית טמפרטורות הים וקפיצה ברמות הפחמן הדו־חמצני דוחפות את מערכות המנגרובים בטבע לקצה גבול היכולת | החוקרים מזהירים: בתי הגידול הטרופיים עלולים להפוך למלכודת מוות לדגים, ולפגוע קשות בפרנסת מיליונים לאורך החופים (בעולם)
העולם קופא בסופות שלגים – ואוסטרליה נשרפת בגל חום קיצוני שמנפץ שיאים ומעמיד מיליונים בסכנת חיים. מ- 50 מעלות בצל ועד לילות טרופיים חונקים: כך נראה סיוט אקלימי חסר תקדים שממחיש עד כמה כדור הארץ יוצא משליטה. (חדשות בעולם)
כזה מזג אוויר חריג לא זכור זמן רב: בדרום נחסמו הבוקר והלילה צירי תנועה מרכזיים בעקבות מזג האוויר, בכמה ערים בדרום ירדו הלילה באורח חריג גשמים | הפרטים המלאים על הטמפרטורות החזויות. מתי צפוי להתייצב מזג האוויר בחזרה? (אקטואליה בארץ, מזג האוויר)