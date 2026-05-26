תאגיד Baykar חשף את KEMANKES-2, טיל שיוט טקטי לטווח של 150 ק"מ המשוגר מהקרקע. הנשק החדש, המשלב הנחיה אלקטרו-אופטית ויכולת שיטוט מדויקת, נועד להשמיד מטרות איכות בעומק שטח האויב בחתימה נמוכה ובגמישות מבצעית מדויקת (תקיפה והגנה)
ביישוב שלומית שבגבול מצרים דואגים בימים האחרונים לאחר שנצפו עשרות טנדרים לבנים צמוד מאוד לגדר | בתמונות שצולמו היום ואתמול סמוך ליישוב שלומית נראים טנדרים לבנים פחות מ-100 מטר מהיישוב | בצה"ל הגיבו על האירוע במהירות וגם הקפיצו מסוקי קרב במהלך היומיים האחרונים (צבא)
טסלה מסירה את דגם הכניסה של הסייברטראק מהאתר שלה וחושפת את משבר המכירות הנוכחי של טסלה בתחום הפיק-אפים החשמליים, את השינויים שחלו במבנה התמחור, ואת הלבטים שמלווים קהל לקוחות שבעבר הצביעו ברגליים לטובת טסלה ומוצאים עצמם מתלבטים מול פערי המחיר הקטנים ופשרות גדולות באבזור ובאיכות | מתחרות כמו פורד וג'נרל מוטורס עם דגמים זהים מראים הצלחה רבה יותר (רכב)
חברת העיצוב האיטלקית, המקימה את מטה הפעילות האמריקאי שלה באזור דטרויט, מציגה את יכולותיה באמצעות טנדר חשמלי מהפכני המשלב עיצוב חד ופוטוריסטי עם יכולות שטח מתקדמות, מנועים חשמליים בגלגלים וחומרים ידידותיים לסביבה (רכב)
תאונת דרכים קשה אירעה הבוקר (ראשון) בצומת 'אל חדר' בכביש מספר 60, בין משאית לטנדר. כונני 'איחוד הצלה - ביתר' שהוזעקו למקום ביצעו החייאה בנהג הטנדר כבן 50, אך למרבה הצער קבעו את מותו. נהג המשאית, נלכד במשאית בה נסע וחולץ כשהוא פצוע קל. צילומים: חדשות 24