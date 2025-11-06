כיכר השבת

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ש

סוף טוב

אסף מגידו|מקודם

הגיע לישראל שבועיים לפני

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במהלך טיול בטנזניה

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5 מבני משפחתה נפצעו

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13

ומה לגבי ישראל?

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1

בדרכים שונות

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7

"נדבק בנגיף"

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9
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4

קם ושלף כיפה

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12

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15
כיכר השבת
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