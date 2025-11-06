ברגעים הראשונים בקיץ תש"פ, לפני שש שנים בדיוק, נראה היה כי מדובר בסיפור קשה שאין לו פתרון: המיקום הנידח של האם וילדיה, בטנזניה הרחוקה, חבר להתעקשות של האב המוסלמי שהבהיר: הילדים לא יצאו מפה | המבצע המתוחכם שנרקח, בעצה אחת עם שליח חב"ד באי, הוביל לנחיתתם המיוחלת של האם ושלושת הבנים בארץ, כנגד כל הסיכויים | השבוע בא הבן הבכור למצוות וסגירת המעגל המרגשת אפפה את כולם (חרדים)
לאחר השלמת הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר, הודיעו נציגי צה״ל ומשרד החוץ למשפחתו של החטוף החלל, ג׳ושוע לואיטו מולל, סטודנט מטנזניה שנחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו (חדשות בארץ)
נער בן 13 מאושפז במצב קשה בטיפול נמרץ בבית החולים שיבא, לאחר שנעקץ בידי יתוש ונדבק במלריה, במהלך טיול משפחתי בטנזניה שבאפריקה | הנער הגיע למיון של בית החולים שיבא, במוצאי שבת עם חום גבוה ואז אבחנו הרופאים שמדובר במלריה, מצבו מוגדר קשה אך יציב (חדשות)
יממה לאחר האסון הקשה בספארי בטנזניה, הערב הותר לפרסום כי ההרוגה בתאונה שהתרחשה אתמול בספארי בטנזניה היא ענבר גרידינגר-גיסלר, בת 30 הייתה במותה | בתאונה נפצעו חמישה מבני משפחתה, שהועברו לטיפול בבית חולים מקומי (בעולם, בארץ)