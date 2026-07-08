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לעיני הקהל הנדהם: רגע אחד של זעם החריב לספורטאית את הקריירה
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טניסאית גרמנייה בת 15 נפסלה מטורניר נוער לאחר שזרקה מחבט בזעם, והוא עף לעבר הקהל | כל הפרטים על התקרית החריגה (בעולם)
"טוב יותר משחקן מקצועי"
קפיצת מדרגה: רובוט הטניס של סוני מנצח שחקנים אנושיים
אבישי לוי|
מערכת "Ace" של סוני AI מצליחה לגבור על שחקנים ברמה גבוהה בטניס שולחן – ומסמנת את העתיד של רובוטים הפועלים בעולם האמיתי, בזמן אמת ובתנאי אי־ודאות (טכנולוגיה)
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חזאי 'כיכר' מלחיץ ומסביר על הסערה הנוכחית | מדוע חרדים עובדים לא לומדים?
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למה כדאי להכניס כדורי טניס למייבש הכביסה?
יעל קלצקין||
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רכשנו המון טיפים לטיפול במטלות הבית וביניהן בכביסה, במרוצת השנים. אבל הוספת כדורי טניס למייבש הכביסה הוא אחד שאנו אוהבים במיוחד. אז למה זה עובד? הנה התשובות (בית וסטייל)
פרישת הטניסאי
כיבד את כיפור למרות הפסד עשרות אלפי דולר
כיכר השבת||
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דודי סלע פרש באמצע משחק בשל התקדש יום הכיפורים למרות שהפסיד, לדברי אחיו, עשרות אלפי דולרים. לדברי האח: "הוא עשה זאת רק בגלל שהוא מכבד את יום כיפור" (ברנז'ה)
ניצח במערכה
הטניסאי פרש מהמשחק בגלל יום הכיפורים
כיכר השבת||
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הטניסאי הישראלי דודי סלע עורר התרגשות רבה בעולם היהודי שעה שוויתר על משחק חשוב בסין, והודיע על פרישה באמצע המשחק רק בשל כניסתו של יום הכיפורים (ציצית)
דויטשלנד אובר אלס
מבוכה בטורניר: המנון נאצי במקום המנון גרמניה
שרון מנדל||
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אירוע מביך במהלך טורניר גביע הפדרציה בטניס שנערך בהוואי: במקום המנון גרמניה העדכני, בוצע באירוע ההמנון הישן שכולל פסקאות המזוהות עם גרמניה הנאצית. איגוד הטניס האמריקני התנצל (ספורט)
למרות ההפסד
הטניסאי הישראלי סירב לשחק ביום כיפור
נתנאל לייפר||
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שחקן הטניס הישראלי אמיר וינטרוב סירב לשחק במהלך יום הכיפורים בטורניר שנערך בטשקנט ופרש מהתחרות למרות ההפסד הכספי ותקף את האיגוד העולמי (ציצית, ברנז'ה)
יש חפץ שמסתובב לכם בבית ואולי לא ידעתם, אבל הוא יכול לחסוך לכם המון חשמל. טריק שיקצר בחצי את זמן פעולת המייבש - ויהפוך אותה ליעילה הרבה יותר (ניקיון וארגון, בית)
צפו: האם זו היא 'נקודת השנה' בטניס העולמי?
שרון מנדל||
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שחקן הטניס דסטין בראון, המדורג 100 בעולם ומוכר יותר בעולם הטניס כ'איש והרסטות', סיפק בטורניר הצ'לנג'ר בברגמו נקודה מדהימה מאחורי הגב שכבר זכתה לכינוי נקודת השנה. צפו (ספורט)
אוהדים יצירתיים
מחאה: גשם של כדורי טניס שטף את המגרש
שרון מנדל|
מאות אוהדי קבוצת הכדורגל "דורטמונד" הגרמנית החליטו למחות על העלאת מחירי הכרטיסים למשחקים. האוהדים מצאו דרך יצירתית והשליכו מאות כדורי טניס אל המגרש במהלך המשחק. צפו (ספורט)
הגיע ללא חליפה ועניבה ולא הורשה לצפות במשחק
שרון מנדל||
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לואיס המילטון, אחד מנהגי המירוצים הטובים בעולם, הוזמן ל"תא המלכותי" בכדי לצפות בגמר טורניר הטניס ווימלבדון. אלא שהוא עבר על קוד הלבוש - חליפה ועניבה, ובשל כך הוא לא הורשה להיכנס (ספורט)
העיתונאי שהדהים את כוכב הטניס
שרון מנדל||
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רוג'ר פדרר, אחד משחקני הטניס הטובים בעולם, עלה למשחקון קצר מול עיתונאי גרמני. כשהיה נראה שפדרר ינצח, העיתונאי הצליח להדהים אותו עם חבטה מטורפת. צפו (ספורט)
צפו: ילד בן 10 הביך את כוכב הטניס
שרון מנדל||
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ילד כבן 10 הביך את אחד מגדולי הטניסאים בכל הזמנים, רוג'ר פדרר, במהלך משחק ראווה בניו יורק. הילד הצליח לנצח אותו בנקודה לקול תשואות האלפים בהיכל • צפו (ספורט, בעולם)
לשחק נגד ישראלי? לא בא בחשבון
שרון מנדל||
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מאלק ג'זירי, טניסאי תוניסאי, לא היה מעוניין לשחק נגד השחקן הישראלי דודי סלע ורגע לפני שעלה לשחק החליט לפרוש. לאחר מכן הוא גילה שהוא צריך לשחק נגד שחקן ישראלי נוסף, יוני ארליך, ואז "נפצע" (ספורט)
אפליה דתית? שחקני טניס מתלוננים
ישראל כהן||
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קבוצת שחקני טניס יהודים תושבי לונג איילנד הגישה תביעה כנגד איגוד הטניס האמריקאי בטענה על אפליה דתית לאחר שסירבו להתחשב בהם שלא לשחק בשבת (ספורט)
האמריקני ניצח ואמר: "כולנו איתכם"
שרון מנדל||
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הטניסאי האמריקני ג'ון איזנר ניצח את הטניסאי הישראלי דודי סלע והצליח לרגש את הישראלים ביציע. בסיום המשחק אמר השחקן: "כולנו בצד שלכם". סלע זכה לאבטחה צמודה (ספורט)
טניסאי ישראלי הפסיד והפך לסנסציה
שרון מנדל||
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הטניסאי הישראלי דודי סלע הודח מטורניר בקולומביה, אך למרות זאת הפך לסנסציית רשת. בסיום המשחק הוא ניגש ללחוץ את ידו של יריבו ואז הפתיע את כולם. צפו (ספורט)
צפו: לעצור כדור שטס ב-160 קמ"ש
שרון מנדל||
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