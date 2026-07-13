המתיחות בגבולות רוסיה מגיעה לשיא: מדינה אירופית חוששת מפלישה פתאומית ומזרימה מיליוני יורו לרכש ביטחוני דחוף. משלוח חדש של טילים מונחים נחת בימים האחרונים, במטרה להפוך את כוחות היבשה למכונת השמדה עוצמתית מול כל איום שריון רוסי מתקדם (בעולם)
ניסוי דרמטי באבו דאבי הוכיח: טנק מערכה הצליח ליירט רחפן FPV זעיר בעזרת תחמושת מיוחדת • הפתרון נולד מלקחי אוקראינה, שם הפכו הרחפנים לסיוט של כוחות השריון | הפגז שמציף את השמיים בכדורי טונגסטן (תקיפה והגנה)
קוריאה הצפונית חושפת קפיצת מדרגה טכנולוגית מדאיגה במערך הלוחמה האסטרטגי והמשוריין שלה, המציבה אתגר חדש למערכות ההגנה המערביות | עם מנוע דלק מוצק עוצמתי במיוחד ומערכת הגנה לטנקים "שלטענתם" רושמת 100% הצלחה, פיונגיאנג מאותתת כי עוצמתה הצבאית נכנסה לשלב משמעותי של שינוי (חדשות בעולם)
תרגיל ראווה צבאי בסין, שנועד להציג עוצמה טכנולוגית ומבצעית, הסתיים בדרמה בלתי צפויה ובסכנה ממשית לחייהם של בכירי הצבא שנכחו במקום | תקלה מבצעית חמורה גרמה לכלי רק"ם לפתוח באש "ידידותית" לעבר עמדת התצפית של המפקדים והאורחים הרשמיים (חדשותבעולם)
הטלוויזיה הרוסית חשפה "טנק מכסחת דשא" חדשני שנועד להצליף ברחפנים בעזרת כבלי פלדה מסתובבים בשדה הקרב | למרות הניסיון להציג עוצמה טכנולוגית, הכלי הוויראלי זכה לקיתונות של בוז ולעג ברשתות החברתיות, שם כינו אותו "בדיחה" המזכירה קרבות רובוטים או כלי גינון (חדשות בעולם)
מה שהיה אמור להיות מפגן של עוצמה צבאית וגאווה לאומית בלב סיביר, הפך בתוך שניות לזירת אסון מחרידה | נער בן 16 מצא את מותו ביום שלישי האחרון בנסיבות טרגיות, לאחר שנמחץ למוות בתוך טנק שהוצג לראווה בתערוכת נשק ברוסיה (חדשות בעולם)
ברקע המלחמה הבלתי נגמרת באירופה והמתיחות ההיסטורית מול רוסיה, בצרפת מדווחים על מספר אירועים, במסגרתם רחפנים טסו בגובה נמוך מעל אזורים אסטרטגיים, טנקים ותחנת משטרה בחבל אלזס | הרחפנים משמשים ככלי עיקרי במלחמה בין רוסיה לאוקראינה (בעולם)
חודשים לאחר נפילת משטר אסד, ובצה"ל ממשיכים בהשמדת היכולות הצבאיות של השכנה מצפון | מהודעת דובר צה"ל שמתפרסמת בדקות האחרונות עולה, כי צה"ל ממשיך לפעול באזור, וביצע תקיפה נרחבת על טנקים של צבא אסד בסוריה | על פי ההודעה "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל" (צבא)
המחבלים הפלסטינים בצפון השומרון התחמשו בתקופה האחרונה בנשק כבד כמו רקטות וטילי נ"ט | בעקבות הפיגוע בפונדוק: בכירים בצה"ל דורשים לחימה עצימה יותר נגד איומי הטרור באזור ולהכניס כלים משוריינים ואפילו טנקים לאזורים המאויימים ליד היישובים (בארץ)
לאחר מספר שבועות בהם פועלת ישראל במזרח העיר רפיח - במה שהוגדר על ידי הממשלה כ"פעולה מוגבלת" בלבד - תושבים ברצועת עזה מדווחים על הימצאותם של טנקים ישראליים במרכז עיר הטרור הדרומית | קדמו לכך פיצוצים עזים במרחב | כל הפרטים (חדשות)
אביגדור ליברמן לא הצטרף לממשלת החירום כי לטענתו לא רוצים אותו בקבינט המלחמה, אבל זה לא מונע ממנו למתוח ביקורת ולהציע תכניות ליום שאחרי ההכרעה | צמצום התלות בחיל האוויר והקמת חיל טילים מדויקים שישוגרו מהקרקע - זו רק ההתחלה (חדשות)
ישראל מתמודדת בימים אלו עם לחימה ברצועת עזה וצפויה להיכנס באופן יבשתי לרצועה כבר בימים הקרובים - אם לא תהיינה הפתעות | צה"ל נחשב לאחד הצבאות החזקים בעולם, ובטח במזרח התיכון, כאשר חיל האוויר שלו נחשב לטוב ביותר ב"שכונה" ונמצא במקומות הראשונים במדד העולמי | כמה דברים שלא ידעתם על צבא ההגנה לישראל ומהי ה"מכה השניה" (מעניין)