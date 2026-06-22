אחרי כמעט עשור של הבטחות, דחיות ועיכובים מאז החשיפה הראשונית ב-2017, בקשת פטנט חדשה לסמליל של מכונית הספורט החשמלית מציתה מחדש את התקווה | בזמן שאילון מאסק ממשיך לפזר הבטחות על מאיצי רקטות וזינוק מ-0 ל-100 קמ"ש בפחות משנייה, העולם ממתין לראות האם ה"רודסטר" החדשה של טסלה תהפוך סוף סוף למציאות (רכב)
רשות התחבורה ההולנדית העניקה אישור תקדימי למערכת "Full Self-Driving (Supervised)" של טסלה לאחר תקופת ניסוי ממושכת | המערכת תורשה לפעול במרחב הציבורי החל מהשבוע - אך הרשות מזהירה: "זו אינה נהיגה אוטונומית מלאה, הנהג חייב לשלוט ברכב" (רכב)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום כנגד נהגת הרכב שנכנסה בבית קפה בגין גרימת מוות ברשלנות • הנהגת האיצה את רכב הטסלה, חצתה את הכביש ופגעה באורח קטלני במיכאל וולדמן ז"ל שישב מחוץ לבית הקפה | הפרקליטות מבקשת לפסול את רישיונה עד תום ההליכים (חדשות)
טסלה נתבעת על סך מיליון דולר, לאחר שרכב שפעל במצב נהיגה אוטומטית כמעט והוביל אישה ותינוקת למותם | לדברי עורך דינה של התובעת, רגעים לפני הפגיעה ניסתה הנהגת לנתק את מערכת הנהיגה האוטומטית ולהשתלט על ההגה, אך זה כבר היה מאוחר מדי (מעניין)
אילון מאסק וענקית הרכב טסלה מוצאים את עצמם במבוך משפטי מפתיע מול חברת משקאות צרפתית על השם של פרויקט הדגל העתידי שלהם | מדובר בשידור חוזר של מאבק על זהות מותג, המזכיר כיצד מאסק נאלץ בעבר להשתמש בשיטות לא קונבנציונליות כדי להבטיח את השם "טסלה" לעצמו (חדשות בעולם)
אילון מאסק מצהיר כי טסלה נמצאת בעמדת זינוק לקראת פריצת הדרך המשמעותית ביותר בתחום הבינה המלאכותית - פיתוח "בינה כללית" (AGI) שאינה מוגבלת למשימות ספציפיות, אלא מחקה את היכולות הקוגניטיביות של האדם | לדבריו, דווקא ניסיונה של טסלה בעולם הפיזי - עם כלי רכב ורובוטים - יהפוך אותה לחברה הראשונה שתעניק ל־AI גוף מוחשי (טכנולוגיה)
מדענים מאוניברסיטת צ’ונג־אנג בדרום קוריאה פיתחו גנרטור חשמלי חדשני המפיק אנרגיה מחלקיקי אבק הנעים באוויר דחוס - מערכת חסרת חיכוך הנשענת על עקרונות הטורבינה הבליידלסית של ניקולה טסלה מלפני יותר ממאה שנה | החוקרים טוענים כי מדובר בפריצת דרך טכנולוגית שעשויה לשנות את הדרך שבה מיוצרת אנרגיה במתקנים תעשייתיים (טכנולוגיה)
החלוצה הרגולטורית של עולם הרכב: סין קובעת תקנות חדשות המחייבות את כל יצרניות הרכב לבטל את מנגנוני פתיחת הדלתות הנסתרים | בעקבות שורת תאונות קטלניות, התקנות החדשות ייכנסו לתוקף מ־2027 ויחייבו פתרונות מכניים נגישים הן מבחוץ והן מבפנים (רכב)
ענקית הרכב החשמלי מודיעה על הפסקת הייצור של דגמי Model S ו‑Model X לאחר יותר מעשור על הכביש | פסי הייצור במפעל בפרימונט, קליפורניה, יוסבו לייצור רובוטי Optimus ההומנואידיים, כחלק ממיקוד אסטרטגי חדש בהובלת אלון מאסק | במקביל, החברה פרסמה דוחות כספיים עם ירידה ברווח - אך עם מבט ברור לעתיד של אוטונומיה ובינה מלאכותית (רכב)
בזמן שהכלכלה העולמית משנה פניה, הונם של עשירי התבל זינק לשיאים דמיוניים שמשכתבים מחדש את מושג הכוח הכלכלי |כיצד מהפכת הטכנולוגיה והבינה המלאכותית יצרו צמרת עושר חדשה והותירו ענקי עבר הרחק מאחור? (חדשות בעולם)
במסגרת הופעה מפתיעה בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, הכריז מאסק כי החברה תחל במכירת הרובוטים ההומנואידים שלה לציבור תוך כשנתיים | עם זאת, הוא מזהיר שהייצור הראשוני יהיה “איטי וכואב”, עד שיגיע לקצב המוני (טכנולוגיה)