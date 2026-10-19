כוחות השב"כ והמשטרה תפסו הערב לאחר מרדף, שישה חשודים תושבי שכם בתל אביב בחשד שתכננו לבצע פיגוע | החקירה עוד בראשיתה והאירוע בבדיקה | בשלב זה כוחות הביטחון מבצעים עליהם חיפוש ובוחנים את נסיבות האירוע (ביטחון)
אנחנו מוזגים אותם לכוסותינו, שותים אותם נקי או מערבבים אותם בקוקטיילים, ושומרים אותם לאירועים מיוחדים, אבל מאחורי השמות של המשקאות האלכוהוליים מסתתרים נופים פסטורליים, מקומות אקזוטיים ובני אדם עם סיפורי חיים מעניינים | יצאנו לבדוק כמה מהמשקאות הנפוצים, והסיפורים מאחורי שמותיהם (מגזין, פורים)
תיעוד חדש ממצלמות האבטחה בכפר טובאס חושף את רגעי חיסול המחבל חאלד סבאח בתוך המונית בה נמלט, בידי לוחמי יחידת טקילה של השב"כ ולוחמי הימ"מ | הלוחמים חוסמים את המונית, יורים במדויק לעבר המחבל - ומחסלים אותו | צפו בתיעוד הדרמטי (צבא וביטחון)
ארבעה נרצחו וארבעה נפצעו בפיגוע הירי בכניסה ליישוב עלי בבנימין | הפיגוע הקשה שהחל בירי בתחנת הדלק ובמסעדת חומוס אליהו, המשיך בחיסול מחבל בזירה - והסתיים כעבור כשעתיים, כשצוות טקילה של השב"כ ולוחמי הימ"מ מחסלים את המחבל השני | 'כיכר השבת' עם כל פרטי הפיגוע, דקה אחר דקה (חדשות)
המרגריטה הקלאסית היא קוקטייל פופולרי על בסיס טקילה שמקבל כאן טוויסט מתוק וטאצ' של מנטה. כל מה שנשאר עכשיו זה להזמין חברים או חברות לאירוח בנוסח מקסיקני ולקבל את פניהם עם ה"פטל למבוגרים" הפוטוגני הזה (מתכונים, אוכל)