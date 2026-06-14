אריאל שרפר, מגיש הטקס החרדי, בשיחה על משמעות העצמאות | להיות עם חופשי בארצינו? | אביר קארה עם תיעוד ועדות על חוסר משילות, בני המיעוטים מתפרעים בשטח, המשטרה - לא באמת קיימת | למה אבי מימרן הוא איש השנה | רץ ברשת נרחב ומשעשע עם תחרויות הזויות במיוחד | הכלב הפיקח שקלט שעובדים עליו (דבר ראשון)
סיפורו של הרופא הצרפתי שסחף אלפים למעמדי הישועות שלו | המים הממוגנטים והכוח המסתורי בתוך עמודי הנחושת | כוחו של המוח האנושי, אוטוסוגסטיה ואמונה עצמית | 7 הסברים לכך שהפלא קורה למרות שהמוצר חסר משמעות ואיך אפשר לגלות את זה | תחילתה של היפנוזה אנושית וגילוי המדע (פסיכולוגיה)
טקסי ההכרזה בשטוקהולם ובאוסלו הדגישו את גודל תרומתם של מדענים, יוצרים וחוקרות מכל העולם, שחוללו מהפכות במדע, תרבות וסביבה | השנה הוענקו פרסי נובל עבור תגליות המאפשרות טיפול ממוקד במחלות אוטואימוניות, פיתוחים במכניקה קוונטית וחומרי MOF, וליצירה הספרותית שזעזעה את אירופה והעולם | כל זוכה קיבל מענק של 11 מיליון קרונות שוודיות - כ-3.8 מיליון שקל - סכום שיא חדש לפרס היוקרתי ביותר בעולם (בעולם)
טקסי זיכרון ייפתחו היום בשעה 8:46 שעון ניו יורק, השעה המדויקת בה חדר המטוס הראשון את המגדל הצפוני | במהלך היום צפויים טקסים בכל רחבי ארה"ב, ביו היתר בניו יורק ובוושינגטון הבירה בהשתתפות נשיא ארה"ב, שרים ואנשי ממשל (בעולם)
מוקדם יותר היום, 'פרס בראשית' הוענק לנשיא ארגנטינה מיילי | לפני כן: נשיא המדינה ונשיא ארגנטינה ציינו את יום הולדתו השני בשבי של החטוף אריאל קוניו - המוחזק בשבי האכזרי במשך 615 ימים, יחד עם אחיו דוד (חדשות)
עימות אלים פרץ הערב בעיר רעננה בין פעילי ימין ובין משתתפי טקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני | במהלך האירוע 4 שוטרים נפצעו קל, ו-3 מתפרעים נעצרו | מטעם ארגון בצלמו נאמר כי הם "לא יתנו לתומכי הטרור להיכנס לרעננה" (בארץ)
מזכירות הממשלה שיבצה הערב את השרים בטקסי יום הזיכרון, הצפויים להתקיים בכלל ערי הארץ | בן גביר לא שובץ ברשימת השרים, גולדקנופף ינאם בקריית גת, ולוין החליף את נהריה - בגוש עציון | כלל השרים החרדים שובצו ברשימת הנואמים בבתי העלמין (בארץ)
אלפי יהודים בעולם התכנסו לזיכרון ולתפילה לציון טבח חוג’אלי, במקביל לטקסים שנערכו בישראל. הקורבנות בחוג’אלי ובעוטף עזה הפכו לסמל של כאב משותף ולחיזוק הקשרים הדיפלומטיים בין אזרבייג’ן לישראל (העולם היהודי)
בצה"ל נערכים לקלוט מחר ארבעה חטופים חללים שיועברו לידי הצלב האדום | הערכה בכוחות הביטחון שהתהליך יתרחש בשעות הבוקר | בשבת צפויים להשתחרר 6 חטופים בחיים | גורם צבאי: "האימות הסופי יכול לקחת עד 48 שעות" (חדשות, צבא)
הנשיא השתתף בטקס לציון 18 שנות פעילות לארגון 'איחוד הצלה' והתייחס שוב לאירוע הקשה ביום כיפור במהלכו היו מי שניסו למנוע מיהודים להתפלל ביום הקדוש. הפעם גינה הרצוג את הדברים בנחרצות וציין בין היתר: "אסור לנו להגיע שוב למחוזות הללו" (חדשות)