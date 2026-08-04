השוטר רב-סמל ג'ושוע סווישר ממשטרת סאות'לייק הפך לגיבור של טקסס לאחר ששלף נהג שנתקע ברכב בוער | בתיעוד נראה השוטר מורה לנהג לצאת, משלא הצליח החליט השוטר לשבור את החלון ולשלוף את הנהג בכוחות עצמו | צפו בתיעוד (חדשות)
טרגדיה מזעזעת מרעידה את הקהילה היהודית בארה"ב: הנגיד ואיש החסד ר' יהושע באער ז"ל, אב לשלושה, נלכד במטוס הפרטי שהתרסק בדרכו חזרה ממקסיקו והפך למלכודת אש קטלנית • עדי ראייה מתארים רגעי אימה מצמררים: "המטוס דהר על הכביש החשוך, ניסינו לנפץ את החלונות עם פטישים אך האש כילתה הכל" (דיין האמת)
בטקסס פינו ביממה האחרונה את שברי מטוס המנהלים מסוג ססנה 680A שהתרסק ונחצה לשניים בלילה שבין שלישי לרביעי | הרשויות אישרו כי אדם אחד נהרג בתקרית, בעוד ששאר הנוסעים חולצו בהצלחה | כלי הטיס פגע גם ברכב שנסע בכביש המהיר, אם כי הנוסעים שרדו ופונו לבית החולים | כך זה נראה (תעופה)
מה שהתחיל כטיול בית ספר מהנה הפך למסע הישרדות מטלטל בגובה 30 מטרים מעל פני הים | שמונה סטודנטים מצאו את עצמם תלויים בין שמיים לארץ במשך שעות מורטות עצבים, כשהם ממתינים לחילוץ שישיב אותם לקרקע בטוחה (חדשות בעולם)