איך הופכים זעם נורא, נידוי חברתי, לילות של שינה על ספסלים ברחוב, ולב שבור לתנועת ריפוי ארצית? יונתן ברק ינון, המוכר לכולם כ"ג'וני חישגוזים", חושף את הפילוסופיה הכואבת מאחורי חליפת הבננה. בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא פותח את הלב ומספר על המסע המטלטל מתחתית התהום אל ייעוד מפתיע מאין כמותו. (צפו)
כיצד הפך נער אמריקאי מבית "יקי" לחסיד גור? מה קורה לילד בן 14 שבוחר בדרך עצמאית? והאם פנייה לעזרה רגשית יכולה להרוס שידוכים? | הרב והפסיכותרפיסט הבכיר מנחם אינגבר, מהדמויות המוכרות והמוערכות בתחום בריאות הנפש במגזר החרדי, מדבר עם אלי גוטהלף על האיזון שבין החלום הילדותי לגבול הטכני, שיטתו הייחודית להנחיית הורים, הסטיגמות והאתגר הלאומי של מדינה שנמצאת בתוך אירוע טראומטי מתגלגל | צפו (כיכר FM)
מה באמת מסתתר במנהרות ה"מטרו" של חמאס? | איך מסבירים לחילונים זועמים את סוגיית הגיוס אחרי ה-7 באוקטובר? | מתי הפעם האחרונה שהוא בכה? | ולמה צעירים חרדים נופלים שוב ושוב בעקיצות פיננסיות של "כסף קל"? | מנכ"ל מרכז 'כיוון' סא"ל במיל' יחיאל אמויאל פותח הכל בריאיון חשוף לאלי גוטהלף: על השכול והטראומה כלוחם, פירוק הסטיגמות בשוק העבודה, והאמת הלא-מצונזרת על קיצורי דרך. צפו (כיכר FM)
דניאל פלוצניק חושף את גישתו המעשית לטיפול בטראומה ובפוסט-טראומה, ומסביר כי התחושות הקשות שחווים נפגעים הן למעשה מנגנוני הישרדות טבעיים ותקינים של המוח, שמופעלים בטעות משום שהמוח חושב שהסכנה עדיין נמשכת |האם נוכל להיות קדושים רק בגלל שהקב"ה קדוש? |האם כדאי לשתף את ההורים בבעיות עם בן/בת הזוג |מה לעשות כשהשכן החליט "לתפוס עליכם טרמפ"|פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, וב"ה גם את הלב • צפו (חיים באיז"י)
כל פסיכולוג היה מצפה למצוא את יוסף הצדיק בן אדם שבור, ממורמר, ציני, מלא תשוקה לנקמה. אבל המציאות הייתה הפוכה לגמרי | המגיד והדרשן החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון צולל להשקפת העולם שנתנה ליוסף את הכוח להפוך כל כאב, חסך וטראומה - לשליחות אישית (יהדות)
ראיון חובה לכל הורה, אח ומחנך - זו הדרך להתמודדות נכונה עם מגפת האובדנות | הנער האוטיסט שרצה שנחשוב שהוא רגיל כמו כולם | כל ההתפתחויות בדרמה המשפטית בחקירת שדה תימן וההדלפות | הסיכוי ששונא ישראל יבחר והמשמעות עבור היהודים בעולם | את מי מעניין רצח ניגרים בניגריה? | צפו (דבר ראשון)
יותר מעשרים נערים חרדים, מכל הזרמים והחוגים, שלחו יד בנפשם רחמנא ליצלן - רק בחצי השנה האחרונה. אליהם מתווספים אנשי כוחות הביטחון, הצלה וזק”א, שחלקם נושאים על גבם פוסט טראומה קשה. אסור לנו לשתוק יותר (דעות)
במרכז הטיפולים הממוקד-טראומה ביחידת החוסן של "בית חם" הפועל בשיתוף עם הקואליציה הישראלית לטראומה, מזהירים מהשפעות הטראומה המתמשכת שמותירה המלחמה על הילדים ועל המבוגרים וקוראים לציבור ההורים ולכל מי שחש צורך בכך: בואו לקבל מנת חוסן ב-12 מפגשי טיפול והעצמה ללא עלות | ואיך מזהים את הסימנים אצל ילדים ואצל מבוגרים? (בריאות)
בלגן בטחוני ופוליטי: הקרב על ראשות השב"כ מתחמם | ראיון עם בכיר לשעבר שסוקר לנו איך הדברים צריכים לעבוד | שבעה באוקטובר: הטראומה שמשנה הכל | רונן בר צריך להתפטר, השאלה היא על העיתוי | הצלחה או כישלון? הכל תלוי בגיבוי | איך הפוליטיקה מלכלכת את השב"כ (דבר ראשון)
באחד הימים הכי כואבים במסגרת המלחמה של השנה האחרונה, הגיע דוקטור צחוק לאולפן 'דבר ראשון' והעלה חיוך על שפתינו | למה חייבים לצחוק למרות הכל ואיך צוחקים למרות הכאב | שיחה על הומור שחור ועל ניצחון הרוח עם הליצן הרפואי שמתעסק בסיטואציות הכי קשות (דבר ראשון)
הרבה פעמים הילדים לוקחים מההורים גם את הדברים השליליים, כאשר היהודי בן ה-50 הואשם על ידי בנו - בחוסר אהבה, הוא הלך לטיפול, שם הוא נפתח ופרץ את סגור ליבו ואת הכאב העצום אותו הוא נושא כבר ארבעים שנים (מגזין כיכר)
המטפל הרגשי מרדכי רוט, מופיע לכם פה במגזין מדי שבוע, עם סיפורים שלא ייאמנו, אך לצערנו הם באמת קורים | השבוע, לרגל זאת חנוכה ולאחר יותר משנתיים, בהן הוא כותב מדי שבוע על אחרים, הוא החליט לכתוב על הסיפור הכאוב שלו (מגזין כיכר)
המטפלת ממשרד הרווחה שטיפלה בימים הראשונים במתנדבים שראו את המראות הקשים מהטבח המזעזע, משתפת איך מסייעים למתנדבים עד כמה שניתן בשיחה אחת, כיצד השפיעו עליה השיחות שערכה ועל האמונה היוקדת שאינה מפסיקה לרגע במי שאמר והיה עולם • וגם: מדוע מטפלים מהציבור הכללי עשויים להיסדק? • וכל מי שעוסק בטיפול באמונה (מגזין כיכר)