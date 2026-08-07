לוחם מילואים שנפטר בנסיבות טראגיות הותיר חברת מיזוג אוויר משגשגת עם עשרות פרויקטים פעילים • בתו הקטינה בת ה-12 ניצבה בפני קריסה כלכלית • השופטת אישרה את המהלך שהציל את העובדים והלקוחות | הצלה בדקה התשעים (משפט)
עם ישראל במיטבו: אלפי תורמים כבר התגייסו והביאו את המגבית לעילוי נשמתו של דניאל קלפהולץ שנפטר בצורה טראגית ל-70% מהיעד • במכתב רוטט וספוג געגועים, פונה אביו של דניאל לציבור הרחב בבקשה למאמץ אחרון: "נותרו כ-30% בלבד כדי להגשים את החלום – להכניס ספר תורה שיהיה הנצחה חיה ונצחית לילד שלנו".
מנכ"לית ארגון 'בטרם', אורלי סילבינגר, בראיון נוקב למשה מנס ושוקי סלומון, חושפת את הנתונים המבהילים של שנת 2026 | "עוני, חוסר מודעות והשגחה מאתגרת הם שילוב קטלני" |מהם גורמי המוות המרכזיים ואיך הופכים את הבית למבצר בטוח? (דבר ראשון)
טרגדיה מטלטלת ברחובות: שלמה קירט, מגדולי הכדורגלנים בישראל בשנות ה-90 שזנח את אור הזרקורים בבית"ר ירושלים לטובת לימוד תורה בכולל, נהרג בתאונת רכבת קשה. קירט, שמצא נחמה ביהדות לאחר ששיכל את בנו לפני שנים, הותיר אחריו סיפור מפעים של אמונה שנגדע בפתאומיות מזעזעת (חרדים)
טרגדיה מטלטלת ברחובות: שלמה קירט, מגדולי הכדורגלנים בישראל בשנות ה-90 שזנח את אור הזרקורים בבית"ר ירושלים לטובת לימוד תורה בכולל, נהרג בתאונת רכבת קשה. קירט, שמצא נחמה ביהדות לאחר ששיכל את בנו לפני שנים, הותיר אחריו סיפור מפעים של אמונה שנגדע בפתאומיות מזעזעת (חרדים)
מאיר-שבח הגיע לרחוב יונה 11 בירושלים לחפש את אחיו הבכור • מנחם-אליעזר נפל בסנהדריה לאחר שהחליף משמרת עם חברו הנשוי | סיפורה המצמרר של משפחת ברקוביץ' שנרדפה מהונגריה ועד סמטאות סנהדריה. לאחר שאיבדו בן אחד בגיא ההריגה, נפלו שני בנים נוספים במלחמת השחרור ונטמנו זה לצד זה – והאח ששרד את עבודות הכפייה כדי להקים זכר למשפחה שנגדעה (חרדים)
בעקבות קריסת הצוק וטרגדית טביעת שני בחורי הישיבה: חבר מועצת העיר, הרב דב שטמר, בשיחה נוקבת על הזנחת החוף הנפרד בנתניה • "למרות פניות חוזרות ונשנות, החוף לא הותאם לעומס הרוחצים ולדרישות הבטיחות" • וגם: האפליה המתמשכת בפתיחת עונת הרחצה והדרישה לפתרון מיידי שימנע את האסון הבא (חרדים)
דרמה ודמעות בנתניה: שעות ספורות לפני שהגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל, התקבלו הוריו ואחיו במעון הקודש של האדמו"ר מצאנז • המילים המצמררות של הרבי על הניסיונות והאמונה: "אתם תהיו המחותנים הראשיים בקבלת פני משיח" (חסידים)
טרגדיה: תושב מושב בדרום נפטר הבוקר ככל הנראה מדום לב. שעות לאחר מכן התמוטט ומת גם אחיו, ככל הנראה מאותה סיבה |על פי המידע שנמסר, הבוקר נפטר תושב אחד המושבים בדרום לאחר שככל הנראה לקה בדום לב | שעות לאחר מכן, כך דווח, התמוטט גם אחיו - גם הוא ככל הנראה בעקבות דום לב (בארץ)
היום ב"דבר ראשון": הריאיון המרגש עם מתנדבי איחוד הצלה שהצילו את בנו של איש 'כיכר השבת' • נושאת המטוסים הגדולה בעולם מתקרבת לחופים • הנס בכרמיאל והטרגדיה בניו זילנד • וגם: משה מנס יוצא למסע סקי מטורף ומביא תיעוד הצלה בלתי נתפס מהשלג
האדמו"ר מסאטמר הוציא ממקום הנופש שלו בקליפורניה, הוראה חריגה וברורה, האוסרת על חסידי סאטמר בישראל להשתתף בהפגנות, לאחר שתי הטרגדיות שאירעו לאחרונה עם בחורים שהשתתפו בהפגנות כנגד חוק הגיוס וניתוחי מתים; "יש ציונים שהם רוצחים, חמירא סכנתא מאיסורא, אמר • צפו (חדשות)
לאחר הטרגדיה הקשה באומן שבאוקראינה, שם נפטר סמוך לכניסת השבת האברך הצעיר הרה"ח ר' נחמן ברגר ז"ל, מחשובי חסידי ברסלב, ארונו עושה כעת את דרכו ארצה | אמש, תחת קור עז, התאספו מתפללים רבים מתושבי העיר אומן והאורחים השוהים בעיר בחצר הציון הקדוש כדי לחלוק לו כבוד אחרון (חרדים)
הותר לפרסום שמו של ההרוג בתאונה המחרידה בכביש 3533 בסמוך למושב קוממיות: הבחור החשוב נפתלי צבי קרמר ז"ל, תושב ירושלים ומבחירי ישיבה גדולה סאטמר במושב, והוא בן 18 בפטירתו | הוא נהרג בדרכו לישיבתו, בחזור מההפגנה על ניתוחי מתים (בארץ)